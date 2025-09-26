VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-25
|IE00BF541080
|303000.000
|40155157.96
|132.5253
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-25
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61712844.46
|73.0330
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-25
|IE00BQQP9F84
|32500000.000
|2665044743.64
|82.0014
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-25
|IE00BDFBTQ78
|18525000.000
|871210760.42
|47.0289
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-25
|IE00BYWQWR46
|13000000.000
|1001876767.18
|77.0674
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-25
|IE00BQQP9G91
|13100000.000
|1107232394.96
|84.5216
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-25
|IE00BDS67326
|2136000.000
|141392866.05
|66.1952
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-25
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|379271301.00
|60.6834
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-25
|IE00BL0BMZ89
|3900000.000
|137155715.92
|35.1681
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-25
|IE00BMC38736
|55050000.000
|2975036622.96
|54.0424
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-25
|IE00BMDH1538
|11150000.000
|80953176.78
|7.2604
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-25
|IE00BMDKNW35
|42200000.000
|617110152.47
|14.6235
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-25
|IE0000H445G8
|425000.000
|7806356.49
|18.3679
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-25
|IE0002PG6CA6
|23700000.000
|303714684.48
|12.8150
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-25
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10515343.70
|22.3731
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-25
|IE000YU9K6K2
|5940000.000
|332588499.91
|55.9913
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-25
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7146893.58
|21.0203
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-25
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|6985684.94
|25.4025
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-25
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4765251.82
|19.8552
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-25
|IE000M7V94E1
|22270000.000
|1297637788.27
|58.2684
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-25
|IE000NXF88S1
|840000.000
|17464928.85
|20.7916
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-25
|IE000YYE6WK5
|117500000.000
|7373349369.79
|62.7519
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-25
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62599005.36
|24.3197
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-25
|IE0007I99HX7
|1850000.000
|43100944.61
|23.2978
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-25
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13909843.23
|23.1831
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-25
|IE0007Y8Y157
|8150000.000
|208424060.26
|25.5735
