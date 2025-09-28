Kurse geraten ins Stocken…: Wochenrückblick KW 39-2025: Rolltreppen-Panne auch an den Märkten?

Anzeige / Werbung

Es war eine wankelmütige Börsenwoche, in der die Wall Street trotz Aussicht auf weitere Zinssenkungen nicht wirklich profitieren konnte. Profitieren können Sie aber trotzdem, vor allem am kommenden Wochenende.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Fed-Chef Jerome Powell erinnerte die Märkte daran, dass die Bewertungen vieler Vermögenswerte "ziemlich hoch" seien - ein Kommentar, der zunächst für Gewinnmitnahmen sorgte. Die US-Notenbank steckt damit zwischen den Fronten. Auf der einen Seite schwächelt der Arbeitsmarkt, während auf der anderen Seite der Inflationsdruck anhält. Aggressive Zinssenkungen sind daher eher nicht realistisch, was die Schwankungen der Indizes weiter befeuern dürfte.

Quelle: Onvista de

An dieser Stelle ein wichtiger Termin-Hinweis: Diesen sollten Aktien- und Rohstoffbegeisterte nicht verpassen:

Freitag und Samstag ist das "Who-is-Who' der Rohstoffe und Minenaktien auf der Rohstoffmesse München!

Unter neuem Management öffnet diese Messe nämlich am 03. und 04. Oktober 2025 ihre Türen! Mit dabei: mehr als 110 Rohstoffunternehmen und viele hochkarätige Keynote-Speaker! Sichern Sie sich hier noch schnell ihre kostenlosen Tickets:

www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Ein Programm voller Highlights, gespickt mit hochkarätigen Keynote-Speakern wie beispielsweise Mr. DAX (Dirk Müller) und Florian Grummes sowie flankiert von Mega-Playern der internationalen Rohstoffbranche wartet auf Sie, und wird die Kleine Olympiahalle in das Epizentrum für Kupfer, Gold, Silber, Uran, Lithium & Co. verwandelt! Zudem haben Besucher der Rohstoffmesse die seltene Chance, Edelmetalle direkt vor Ort zu kaufen.

Zurück zu den Makro-Daten der vergangenen Woche: Diese stützen den Basistrend!

Zur Wochenmitte rutschten die Märkte zunächst ab, doch nach Lage der Dinge deutet wenig auf eine größere Korrektur hin. Unternehmensgewinne im dritten Quartal werden weiter deutlich höher erwartet und könnten die Rallye untermauern. Auch Konjunkturzahlen geben keinen Anlass zur Panik: Die Inflationkam im Rahmen der Prognosen, während die Konsumausgaben der US-Haushalte leicht über den Erwartungen lagen. Damit bleibt das Basisszenario intakt - ein gradueller Fortgang der geldpolitischen Lockerung. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: die Erholung des Dollars, die im Zusammenspiel mit US-Renditen um 4,20% am 10-Jährigen genau beobachtet wird.

Metalle in guter Verfassung, aber Kupfer im Höhenflug!

Ein dramatisches Ereignis ließ die Rohstoffmärkte erzittern: Freeport-McMoRans "Grasberg'-Mine in Indonesien, die zweitgrößte Kupfermine der Welt, meldete nach einem Erdrutsch sogar Force Majeure für die Mine an, da Lieferverträge aufgrund des Vorfalls und der vorläufigen Produktionseinstellung nicht erfüllt werden können. Die Folge: Der Kupferpreis an der LME sprang auf über 10.310,- USD pro Tonne - das höchste Niveau seit Mai 2024.

Quelle: https://markets.businessinsider.com/commodities/copper-price

Analysten reduzierten dementsprechend umgehend ihre Angebotsprognosen für 2025/2026, was die Sorgen um zukünftige Engpässe wachsen lässt.

Auch Edelmetalle glänzten: Gold bleibt weiterhin nahe seines Allzeithochs, getragen von einem schwachen Dollar, geopolitischen Spannungen und massiven Zentralbankkäufen. Platin legte allein vergangene Woche rund 9% zu, während sich das Wochen-Plus beim Silber auf 4,7% summierte.

Quelle: MinerDeck auf X

Sie sehen also, es gibt Gründe genug zur Rohstoffmesse nach München zu kommen, um sich aus erster Hand zu informieren, was gerade alles los ist im Rohstoff-Sektor! Gefühlt gibt es derzeit sogar mehr Gründe denn je, sich mit Rohstoffen und Rohstoffaktien zu beschäftigen. Let's go, und strömt herbei! Kostenlose Tickets gibt's hier:

www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Rück- und Ausblick: Von Rolltreppen und Eskalationen!

Donald Trump beklagte diese Woche während seines UN-Besuchs eine "böswillige Attacke" beim steckengebliebenen Rolltreppen-Vorfall. Die Aktien-Märkte teilten offenbar dieses Schicksal mit ihm, Aufwärts wollte es nämlich an den Börsen nicht so recht gehen. Rohstoffe hingegen schnitten zum Großteil besser ab. Somit richtet sich der Blick nun auf die kommenden Tage. In Deutschland richtet sich der Blick auf die Rohstoffmesse München 2025 am Freitag und Samstag, während Dienstag/Mittwoch die ersten September-Inflationszahlen aus Europa eintreffen.

Am Freitagmorgen öffnet dann die Rohstoffmesse München 2025 für zwei Tage ihre Pforten, bevor am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird, der für die Fed-Entscheidung im Oktober mitentscheidend sein dürfte. Erst in etwa zehn Tagen startet die Q3-Berichtssaison, welche ein potenzieller Weichensteller für die nächsten Wochen sein könnte.

Aber dennoch sollten gerade Rohstoffe nicht aus dem Blickfeld gelassen werden. Was u.a. alles für Rohstoffe spricht, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen und am besten direkt auf der Rohstoffmesse in München erfragen.

Rohstoffe live erleben...

AI, Stromnetze, E-Mobilität: Warum die Rohstoffjahre erst beginnen!

Kupferhungrige Datenzentren drücken Kupferbedarf steil nach oben - strukturelles Defizit pusht Kupferpreisrallye weiter an!

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

