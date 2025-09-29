VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-26
|IE00BF541080
|303000.000
|40073717.56
|132.2565
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-26
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61579925.85
|72.8757
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-26
|IE00BQQP9F84
|32650000.000
|2732073983.89
|83.6776
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-26
|IE00BDFBTQ78
|18525000.000
|880743687.45
|47.5435
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-26
|IE00BYWQWR46
|13000000.000
|1011345066.54
|77.7958
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-26
|IE00BQQP9G91
|13100000.000
|1132684756.57
|86.4645
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-26
|IE00BDS67326
|2136000.000
|141316310.34
|66.1593
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-26
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|383063161.04
|61.2901
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-26
|IE00BL0BMZ89
|3950000.000
|138998322.79
|35.1894
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-26
|IE00BMC38736
|55050000.000
|2981272446.60
|54.1557
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-26
|IE00BMDH1538
|11150000.000
|80907296.77
|7.2563
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-26
|IE00BMDKNW35
|42500000.000
|614323831.97
|14.4547
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-26
|IE0000H445G8
|425000.000
|7681105.27
|18.0732
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-26
|IE0002PG6CA6
|23750000.000
|300794607.84
|12.6650
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-26
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10550602.87
|22.4481
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-26
|IE000YU9K6K2
|5940000.000
|333689259.75
|56.1766
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-26
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7152150.99
|21.0357
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-26
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7011555.30
|25.4966
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-26
|IE0005TF96I9
|250000.000
|4953868.33
|19.8155
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-26
|IE000M7V94E1
|22620000.000
|1301163229.78
|57.5227
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-26
|IE000NXF88S1
|840000.000
|17752666.60
|21.1341
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-26
|IE000YYE6WK5
|117900000.000
|7446157340.45
|63.1566
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-26
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62580856.67
|24.3127
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-26
|IE0007I99HX7
|1850000.000
|43637424.91
|23.5878
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-26
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14091080.78
|23.4851
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-26
|IE0007Y8Y157
|8450000.000
|215549360.23
|25.5088
