In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Andreas Bernstein mit Philipp Haas über aktuelle Chancen rund um Inter&Co, ...
© 2025 LS-X Trader
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|4,180
|4,440
|15:51
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:01
|Trader-Interview mit Philipp Haas: Inter&Co, Molten Ventures, ProCredit, Shelly & Zhihu im Fokus
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Andreas Bernstein mit Philipp Haas über aktuelle Chancen rund um Inter&Co, ..
► Artikel lesen
|26.08.
|Inter&Co, Inc: Inter named as a "Most Honored Company"
|06.08.
|Inter&Co reports 53% rise in Q2 net income as client base grows
|06.08.
|Inter&Co, Inc: Inter&Co Reaches 40 Million Clients with 53% Net Income Growth and Robust Credit Expansion in 2Q25
|MIAMI, Aug. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inter&Co Inc. (NASDAQ: INTR | B3: INBR32), the leading financial super app providing financial and digital commerce services to 40 million customers, today...
► Artikel lesen
|06.08.
|Inter&Co reports Q2 results
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:01
|Trader-Interview mit Philipp Haas: Inter&Co, Molten Ventures, ProCredit, Shelly & Zhihu im Fokus
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Andreas Bernstein mit Philipp Haas über aktuelle Chancen rund um Inter&Co, ..
► Artikel lesen
|08:33
|Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares
|DJ Transaction in Own Shares
Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares
29-Sep-2025 / 07:00 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
► Artikel lesen
|Fr
|Molten Ventures Plc: Holding(s) in Company
|DJ Holding(s) in Company
Molten Ventures Plc (GROW)
Holding(s) in Company
26-Sep-2025 / 13:02 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
► Artikel lesen
|Fr
|Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares
|DJ Transaction in Own Shares
Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares
26-Sep-2025 / 07:00 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
► Artikel lesen
|Do
|Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares
|DJ Transaction in Own Shares
Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares
25-Sep-2025 / 07:00 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:01
|Trader-Interview mit Philipp Haas: Inter&Co, Molten Ventures, ProCredit, Shelly & Zhihu im Fokus
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Andreas Bernstein mit Philipp Haas über aktuelle Chancen rund um Inter&Co, ..
► Artikel lesen
|Fr
|EBRD to provide ProCredit Bank with EUR-20-mln-equivalent-hryvnia loan, guarantees for EUR 60 mln
|12.09.
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Hubert Spechtenhauser, Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.09.2025 / 20:30...
► Artikel lesen
|12.09.
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Dr. Gian Marco Felice, Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.09.2025 / 20:30...
► Artikel lesen
|12.09.
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Christoph Beeck, Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.09.2025 / 20:30...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:01
|Trader-Interview mit Philipp Haas: Inter&Co, Molten Ventures, ProCredit, Shelly & Zhihu im Fokus
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Andreas Bernstein mit Philipp Haas über aktuelle Chancen rund um Inter&Co, ..
► Artikel lesen
|Do
|EQS-DD: Shelly Group SE: Dimitar Dimitrov, Verkauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.09.2025 / 20:30...
► Artikel lesen
|Mi
|Shelly Group's executives sold 480.6k of the company's shares (NEUTRAL)
|Di
|EQS-DD: Shelly Group SE: Dimitar Dimitrov, Verkauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.09.2025 / 20:38...
► Artikel lesen
|Di
|EQS-DD: Shelly Group SE: Svetlin Todorov, Verkauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.09.2025 / 20:31...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:01
|Trader-Interview mit Philipp Haas: Inter&Co, Molten Ventures, ProCredit, Shelly & Zhihu im Fokus
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Andreas Bernstein mit Philipp Haas über aktuelle Chancen rund um Inter&Co, ..
► Artikel lesen
|12:02
|Zhihu Inc. - 6-K, Report of foreign issuer
|12.09.
|After three profitable quarters, Zhihu says its trust-first model is paying off
|10.09.
|ZHIHU-W (02390): 2025 INTERIM REPORT
|08.09.
|Zhihu Inc. - 6-K, Report of foreign issuer