Der Goldpreis hat erneut ein neues historisches Allzeithoch erreicht, und das inmitten eines globalen Umfelds voller Unsicherheiten. Angetrieben von geopolitischen Spannungen, einer schwelenden Inflationsangst und rekordhohen Schuldenständen vieler Staaten, rückt das Edelmetall weiter ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Zentralbanken kaufen so viel Gold wie seit Jahrzehnten nicht mehr, während Investoren in physisches Gold, ETFs und Minenaktien drängen. Experten gehen von einem weiteren Bullrun sogar über die magische Marke von 4.000 USD je Unze aus.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 inv3st.de