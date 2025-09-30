VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-29
|IE00BF541080
|303000.000
|40008242.27
|132.0404
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-29
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61469054.40
|72.7444
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-29
|IE00BQQP9F84
|32650000.000
|2773351677.77
|84.9419
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-29
|IE00BDFBTQ78
|18525000.000
|894856921.03
|48.3054
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-29
|IE00BYWQWR46
|13000000.000
|1027028573.70
|79.0022
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-29
|IE00BQQP9G91
|13100000.000
|1160005864.27
|88.5501
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-29
|IE00BDS67326
|2190000.000
|145222620.87
|66.3117
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-29
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|384985010.53
|61.5976
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-29
|IE00BL0BMZ89
|3950000.000
|140279365.49
|35.5138
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-29
|IE00BMC38736
|54900000.000
|2977165425.43
|54.2289
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-29
|IE00BMDH1538
|11150000.000
|80437066.90
|7.2141
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-29
|IE00BMDKNW35
|42600000.000
|654523627.14
|15.3644
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-29
|IE0000H445G8
|425000.000
|7760097.62
|18.2591
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-29
|IE0002PG6CA6
|23800000.000
|300894136.21
|12.6426
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-29
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10526340.24
|22.3965
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-29
|IE000YU9K6K2
|6040000.000
|342915819.36
|56.7741
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-29
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7226235.91
|21.2536
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-29
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7021809.12
|25.5339
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-29
|IE0005TF96I9
|300000.000
|5956937.88
|19.8565
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-29
|IE000M7V94E1
|22820000.000
|1327860034.17
|58.1884
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-29
|IE000NXF88S1
|840000.000
|17538319.42
|20.8790
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-29
|IE000YYE6WK5
|118050000.000
|7572206129.44
|64.1441
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-29
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62681100.48
|24.3516
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-29
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|42516974.88
|23.6205
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-29
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14136908.30
|23.5615
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-29
|IE0007Y8Y157
|8750000.000
|220089840.57
|25.1531
