Dienstag, 30.09.2025
Das Geheimnis der Wall Street: Diese Kupferaktie wird bewertet wie ein Nobody - hat aber das Zeug zum Giganten
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 30

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2025-09-29IE00BF541080303000.00040008242.27132.0404
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-09-29IE00BF540Z61845000.00061469054.4072.7444
VanEck Gold Miners UCITS ETF2025-09-29IE00BQQP9F8432650000.0002773351677.7784.9419
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2025-09-29IE00BDFBTQ7818525000.000894856921.0348.3054
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2025-09-29IE00BYWQWR4613000000.0001027028573.7079.0022
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2025-09-29IE00BQQP9G9113100000.0001160005864.2788.5501
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2025-09-29IE00BDS673262190000.000145222620.8766.3117
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2025-09-29IE00BQQP9H096250000.000384985010.5361.5976
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2025-09-29IE00BL0BMZ893950000.000140279365.4935.5138
VanEck Semiconductor UCITS ETF2025-09-29IE00BMC3873654900000.0002977165425.4354.2289
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2025-09-29IE00BMDH153811150000.00080437066.907.2141
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2025-09-29IE00BMDKNW3542600000.000654523627.1415.3644
VanEck New China UCITS ETF2025-09-29IE0000H445G8425000.0007760097.6218.2591
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-09-29IE0002PG6CA623800000.000300894136.2112.6426
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2025-09-29IE0005B8WVT6470000.00010526340.2422.3965
VanEck Space Innovators UCITS ETF2025-09-29IE000YU9K6K26040000.000342915819.3656.7741
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2025-09-29IE000B9PQW54340000.0007226235.9121.2536
VanEck Circular Economy UCITS ETF2025-09-29IE0001J5A2T9275000.0007021809.1225.5339
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-09-29IE0005TF96I9300000.0005956937.8819.8565
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2025-09-29IE000M7V94E122820000.0001327860034.1758.1884
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2025-09-29IE000NXF88S1840000.00017538319.4220.8790
VANECK DEFENSE UCITS ETF2025-09-29IE000YYE6WK5118050000.0007572206129.4464.1441
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-09-29IE000J6CHW802574000.00062681100.4824.3516
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2025-09-29IE0007I99HX71800000.00042516974.8823.6205
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2025-09-29IE000SBU19F7600000.00014136908.3023.5615
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-09-29IE0007Y8Y1578750000.000220089840.5725.1531

