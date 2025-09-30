Die Energiekontor AG hat den repowerten Windpark Würselen an SachsenEnergie verkauft. Für den Bremer Projektentwickler ist es bereits der fünfte erfolgreiche Wind- und Solarpark-Deal in diesem Jahr - und ein Beleg für die Stärke des Geschäftsmodells. Der Windpark in Nordrhein-Westfalen verfügt über eine Leistung von 18 Megawatt. Er ging im Mai 2025 in Betrieb und ist mit einer EEG-Vergütung ausgestattet. Käufer ist die SachsenEnergie NaturKraft GmbH, eine Tochter der Dresdner SachsenEnergie AG. Trotz der Transaktion bleibt Energiekontor über die Betriebsführung eingebunden. Repowering steigert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin