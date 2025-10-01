VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 01
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-30
|IE00BF541080
|303000.000
|39966812.36
|131.9037
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-30
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61463154.59
|72.7375
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-30
|IE00BQQP9F84
|32750000.000
|2807472083.23
|85.7243
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-30
|IE00BDFBTQ78
|18525000.000
|903508732.72
|48.7724
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-30
|IE00BYWQWR46
|13000000.000
|1028035812.06
|79.0797
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-30
|IE00BQQP9G91
|13200000.000
|1174836558.69
|89.0028
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-30
|IE00BDS67326
|2190000.000
|145406827.16
|66.3958
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-30
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|387462736.14
|61.9940
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-30
|IE00BL0BMZ89
|3950000.000
|140787294.23
|35.6424
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-30
|IE00BMC38736
|54950000.000
|3009505576.37
|54.7681
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-30
|IE00BMDH1538
|12250000.000
|89668730.88
|7.3199
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-30
|IE00BMDKNW35
|42600000.000
|651806687.22
|15.3006
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-30
|IE0000H445G8
|425000.000
|7804141.75
|18.3627
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-30
|IE0002PG6CA6
|24550000.000
|312400547.04
|12.7251
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-30
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10634049.10
|22.6256
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-30
|IE000YU9K6K2
|6040000.000
|348304107.38
|57.6662
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-30
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7270588.75
|21.3841
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-30
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7078151.29
|25.7387
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-30
|IE0005TF96I9
|300000.000
|5992076.29
|19.9736
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-30
|IE000M7V94E1
|22720000.000
|1308300937.03
|57.5837
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-30
|IE000NXF88S1
|860000.000
|17695985.10
|20.5767
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-30
|IE000YYE6WK5
|118200000.000
|7707553138.13
|65.2077
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-30
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62702514.66
|24.3600
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-30
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|42805016.28
|23.7806
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-30
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14058938.32
|23.4316
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-30
|IE0007Y8Y157
|9050000.000
|226741700.21
|25.0543
