VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-01
|IE00BF541080
|303000.000
|39933549.53
|131.7939
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-01
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61957515.74
|72.8055
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-01
|IE00BQQP9F84
|38000000.000
|3285686004.27
|86.4654
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-01
|IE00BDFBTQ78
|18575000.000
|909335818.74
|48.9548
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-01
|IE00BYWQWR46
|13150000.000
|1042109828.92
|79.2479
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-01
|IE00BQQP9G91
|13200000.000
|1185164572.80
|89.7852
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-01
|IE00BDS67326
|2216000.000
|147410416.78
|66.5209
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-01
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|393377231.68
|62.9404
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-01
|IE00BL0BMZ89
|3950000.000
|141503509.92
|35.8237
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-01
|IE00BMC38736
|54950000.000
|3082468411.38
|56.0959
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-01
|IE00BMDH1538
|12250000.000
|94401203.13
|7.7062
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-01
|IE00BMDKNW35
|42700000.000
|663238408.36
|15.5325
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-01
|IE0000H445G8
|425000.000
|7804531.79
|18.3636
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-01
|IE0002PG6CA6
|24900000.000
|320369574.81
|12.8662
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-01
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10594842.54
|22.5422
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-01
|IE000YU9K6K2
|6240000.000
|370441434.68
|59.3656
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-01
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7365987.73
|21.6647
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-01
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7075608.07
|25.7295
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-01
|IE0005TF96I9
|300000.000
|5954197.59
|19.8473
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-01
|IE000M7V94E1
|22970000.000
|1327907778.84
|57.8105
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-01
|IE000NXF88S1
|860000.000
|18065985.39
|21.0070
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-01
|IE000YYE6WK5
|118600000.000
|7755664493.58
|65.3935
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-01
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62787931.76
|24.3931
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-01
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43384549.35
|24.1025
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-01
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14035458.19
|23.3924
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-01
|IE0007Y8Y157
|9200000.000
|232588424.02
|25.2814
