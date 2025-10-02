The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.10.2025

ISIN Name

CA22630V1031 CRESTVIEW EXPLORATION INC

CA31680F2070 55 NORTH MINING INC, O,N,

CA71534M1077 PERSONAS SOCIAL INC.

CA93401G1046 WARABA GOLD LTD.

DE000DK0PW52 DEKA FESTZINS ANL 18/26

DE000DK0SSK5 DEKA STUFENZINS ANL 19/29

NO0013627927 KATJES INT. IHS 25/28

USP37115AF26 EMPRESA NAC.D.TEL.14/26

US02919L6048 AMERICAN R.H. NEW DL-,001

US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01

XS1814067473 GESTAMP AUTO. 18/26 144A

XS2337086669 LEVERAGE SHARES -1PLTRETP





