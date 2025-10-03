Der Bitcoin ist ein Dauerbrenner - seit Jahren kennt die wohl bekannteste Kryptowährung nur den Weg nach oben. Aufgrund des unabänderlichen Designs des Coins, ist die maximale Anzahl neuer Bitcoins begrenzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Währungen, die von Notenbanken regelmäßig inflationiert werden, steigt das Angebot an Bitcoins immer langsamer, bis es schließlich auf einem bereits definierten Niveau verbleibt. Auch aus diesem Grund gilt die bekannteste Kryptowährung als optimale Anlageklasse, um Vermögen zu erhalten und unabhängig vom Finanzsystem anzulegen. Inzwischen gibt es eine Reihe Unternehmen, die aus dem Tausch von Notenbank-Geld in Bitcoin lukrative Geschäftsmodelle gemacht haben. Wir stellen drei Titel vor und gehen besonders auf den Newcomer Nakiki ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...