VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-02
|IE00BF541080
|303000.000
|39960741.20
|131.8836
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-02
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62004591.27
|72.8609
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-02
|IE00BQQP9F84
|38300000.000
|3309300608.49
|86.4047
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-02
|IE00BDFBTQ78
|18575000.000
|909543754.53
|48.9660
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-02
|IE00BYWQWR46
|13150000.000
|1038920584.85
|79.0054
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-02
|IE00BQQP9G91
|13300000.000
|1193898188.96
|89.7668
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-02
|IE00BDS67326
|2232000.000
|148081466.77
|66.3447
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-02
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|393969462.03
|63.0351
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-02
|IE00BL0BMZ89
|3950000.000
|142191424.62
|35.9978
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-02
|IE00BMC38736
|55050000.000
|3135960584.10
|56.9657
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-02
|IE00BMDH1538
|12250000.000
|93936565.67
|7.6683
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-02
|IE00BMDKNW35
|41850000.000
|684759017.92
|16.3622
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-02
|IE0000H445G8
|425000.000
|7826595.33
|18.4155
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-02
|IE0002PG6CA6
|24900000.000
|329164659.30
|13.2195
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-02
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10576145.70
|22.5024
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-02
|IE000YU9K6K2
|6490000.000
|400319801.32
|61.6826
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-02
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7449266.74
|21.9096
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-02
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7060022.48
|25.6728
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-02
|IE0005TF96I9
|300000.000
|6020140.84
|20.0671
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-02
|IE000M7V94E1
|23070000.000
|1376117197.00
|59.6496
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-02
|IE000NXF88S1
|860000.000
|17708764.88
|20.5916
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-02
|IE000YYE6WK5
|119050000.000
|7873035833.51
|66.1322
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-02
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62879079.73
|24.4285
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-02
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43435158.23
|24.1306
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-02
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14092597.04
|23.4877
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-02
|IE0007Y8Y157
|9350000.000
|245335193.68
|26.2391
