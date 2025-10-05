Anzeige
Von Witwatersrand bis zum Amazonas: Canary Gold strebt nach einem modernen Goldimperium bei $3.900 pro Unze

Anzeige / Werbung

Manchmal entsteht eine Bergbaugeschichte, die sich nicht wie eine gewöhnliche Unternehmensmeldung liest - sondern wie das Wiederaufleben eines historischen Kapitels.

Dieser Artikel wird im Namen von Canary Gold veröffentlicht (WKN: A40HWJ SYM: K5D)

Willkommen zurück, liebe Leser.

Canary Gold (WKN: A40HWJ SYM: K5D) ist genau so eine Geschichte.

Mit Gold auf einem neuen Allzeithoch von 3.900 US-Dollar pro Unze richtet sich der Blick der weltweiten Anleger auf jene Explorationsfirmen, die nicht nur nach Gold suchen - sondern potenziell das nächste große Kapitel der Entdeckungsgeschichte schreiben könnten. Und genau hier steht Canary Gold im Mittelpunkt.

Denn das Madeira-River-Projekt in Rondônia (Brasilien) weist geologische Parallelen zu einer der legendärsten Goldregionen der Welt auf: dem Witwatersrand-Becken - der Quelle von über 2 Milliarden Unzen Gold und Geburtsstätte von Johannesburg.

Die Goldrush-Legende von Witwatersrand - Maßstab für jede Entdeckung