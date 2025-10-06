Anzeige
WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84
Tradegate
06.10.25 | 09:36
75,16 Euro
+2,06 % +1,52
PR Newswire
06.10.2025 08:06 Uhr
55 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, October 06

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-03 IE00BF541080 303000.000 39979768.96 131.9464
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-03 IE00BF540Z61 851000.000 62161947.69 73.0458
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-03 IE00BQQP9F84 38300000.000 3312683953.23 86.4931
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-03 IE00BDFBTQ78 18625000.000 919465023.03 49.3672
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-03 IE00BYWQWR46 13150000.000 1034096754.59 78.6385
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-03 IE00BQQP9G91 13300000.000 1194635995.89 89.8223
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-03 IE00BDS67326 2278000.000 151356266.10 66.4426
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-03 IE00BQQP9H09 6250000.000 395455519.84 63.2729
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-03 IE00BL0BMZ89 3950000.000 142749180.47 36.1390
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-03 IE00BMC38736 55050000.000 3121445157.05 56.7020
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-03 IE00BMDH1538 12000000.000 99362864.86 8.2802
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-03 IE00BMDKNW35 41850000.000 695559957.85 16.6203
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-03 IE0000H445G8 425000.000 7805006.21 18.3647
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-03 IE0002PG6CA6 24900000.000 342543716.82 13.7568
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-03 IE0005B8WVT6 470000.000 10644714.38 22.6483
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-03 IE000YU9K6K2 6840000.000 431656677.53 63.1077
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-03 IE000B9PQW54 340000.000 7459260.37 21.9390
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-03 IE0001J5A2T9 275000.000 7089515.01 25.7801
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-03 IE0005TF96I9 300000.000 6124507.60 20.4150
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-03 IE000M7V94E1 23370000.000 1392887402.06 59.6015
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-03 IE000NXF88S1 860000.000 17877201.27 20.7874
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-03 IE000YYE6WK5 120350000.000 7951259380.52 66.0678
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-03 IE000J6CHW80 2574000.000 62910108.69 24.4406
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-03 IE0007I99HX7 1800000.000 43646227.00 24.2479
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-03 IE000SBU19F7 600000.000 14143177.02 23.5720
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-03 IE0007Y8Y157 9350000.000 253926397.50 27.1579

