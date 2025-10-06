VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 06
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-03
|IE00BF541080
|303000.000
|39979768.96
|131.9464
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-03
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62161947.69
|73.0458
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-03
|IE00BQQP9F84
|38300000.000
|3312683953.23
|86.4931
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-03
|IE00BDFBTQ78
|18625000.000
|919465023.03
|49.3672
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-03
|IE00BYWQWR46
|13150000.000
|1034096754.59
|78.6385
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-03
|IE00BQQP9G91
|13300000.000
|1194635995.89
|89.8223
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-03
|IE00BDS67326
|2278000.000
|151356266.10
|66.4426
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-03
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|395455519.84
|63.2729
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-03
|IE00BL0BMZ89
|3950000.000
|142749180.47
|36.1390
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-03
|IE00BMC38736
|55050000.000
|3121445157.05
|56.7020
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-03
|IE00BMDH1538
|12000000.000
|99362864.86
|8.2802
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-03
|IE00BMDKNW35
|41850000.000
|695559957.85
|16.6203
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-03
|IE0000H445G8
|425000.000
|7805006.21
|18.3647
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-03
|IE0002PG6CA6
|24900000.000
|342543716.82
|13.7568
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-03
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10644714.38
|22.6483
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-03
|IE000YU9K6K2
|6840000.000
|431656677.53
|63.1077
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-03
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7459260.37
|21.9390
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-03
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7089515.01
|25.7801
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-03
|IE0005TF96I9
|300000.000
|6124507.60
|20.4150
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-03
|IE000M7V94E1
|23370000.000
|1392887402.06
|59.6015
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-03
|IE000NXF88S1
|860000.000
|17877201.27
|20.7874
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-03
|IE000YYE6WK5
|120350000.000
|7951259380.52
|66.0678
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-03
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62910108.69
|24.4406
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-03
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43646227.00
|24.2479
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-03
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14143177.02
|23.5720
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-03
|IE0007Y8Y157
|9350000.000
|253926397.50
|27.1579
