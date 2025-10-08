Meine Top 5 Schweiz-Aktien: Softbank kauft Robo-Sparte von ABB, BWM rudert zurück, Gold über 4.000 $

Der Goldpreis eilt von Rekord zu Rekord. Jetzt hat er die 4.000 $ geknackt. Der Großteil der Experten hatte erst 2026 damit gerechnet, dass der Preis für das gelbe Metall diese Grenze schafft. Wie geht es jetzt weiter?Die SoftBank Group hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Robotik-Sparte von ABB Ltd. für 5,375 Milliarden US-Dollar getroffen. Die Transaktion unterstreicht die langfristige Stärke des Robotikgeschäfts von ABB und verschafft den Aktionären sofortigen Mehrwert. ABB plant, die Erlöse gemäß seiner Kapitalallokationsprinzipien einzusetzen. Die Übernahme unterliegt behördlichen Genehmigungen sowie weiteren üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich Mitte bis Ende 2026 …Den vollständigen Artikel lesen ...
