Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas leichter tendiert. Nach den Gewinnen der vergangenen Wochen und neuen Rekorden an den internationalen Börsen stellte sich damit eine abwartende Haltung ein. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,1 Prozent auf 5.644,04 Punkte. Ausserhalb des Euroraums sank der Schweizer SMI um 0,14 Prozent auf 12.630,63 Zähler, während der britische FTSE 100 um 0,42 Prozent auf 9.509,24 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
