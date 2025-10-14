Anzeige
14.10.2025
14.10.2025 08:18 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 14

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-13 IE00BF541080 303000.000 39822507.64 131.4274
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-13 IE00BF540Z61 851000.000 61223590.60 71.9431
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-13 IE00BQQP9F84 39500000.000 3499249955.99 88.5886
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-13 IE00BDFBTQ78 18875000.000 941683842.05 49.8905
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-13 IE00BYWQWR46 13350000.000 1018624027.24 76.3014
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-13 IE00BQQP9G91 13400000.000 1253131012.39 93.5172
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-13 IE00BDS67326 2284000.000 151202307.62 66.2007
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-13 IE00BQQP9H09 6200000.000 382211785.60 61.6471
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-13 IE00BL0BMZ89 4000000.000 141508861.89 35.3772
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-13 IE00BMC38736 55400000.000 3196496827.62 57.6985
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-13 IE00BMDH1538 12300000.000 103602996.53 8.4230
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-13 IE00BMDKNW35 44700000.000 806202977.90 18.0359
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-13 IE0000H445G8 425000.000 7524422.56 17.7045
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-13 IE0002PG6CA6 29900000.000 439015469.52 14.6828
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-13 IE0005B8WVT6 470000.000 10526741.36 22.3973
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-13 IE000YU9K6K2 8090000.000 538691012.19 66.5873
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-13 IE000B9PQW54 340000.000 7310802.99 21.5024
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-13 IE0001J5A2T9 475000.000 12024565.54 25.3149
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-13 IE0005TF96I9 300000.000 5973777.82 19.9126
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-13 IE000M7V94E1 25170000.000 1662168762.37 66.0377
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-13 IE000NXF88S1 1060000.000 20900564.22 19.7175
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-13 IE000YYE6WK5 123250000.000 7772448358.21 63.0625
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-13 IE000J6CHW80 2574000.000 62271463.17 24.1925
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-13 IE0007I99HX7 1800000.000 42860252.72 23.8113
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-13 IE000SBU19F7 600000.000 13796524.36 22.9942
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-13 IE0007Y8Y157 12100000.000 348604650.01 28.8103

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.