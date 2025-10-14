VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 14
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-13
|IE00BF541080
|303000.000
|39822507.64
|131.4274
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-13
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61223590.60
|71.9431
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-13
|IE00BQQP9F84
|39500000.000
|3499249955.99
|88.5886
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-13
|IE00BDFBTQ78
|18875000.000
|941683842.05
|49.8905
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-13
|IE00BYWQWR46
|13350000.000
|1018624027.24
|76.3014
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-13
|IE00BQQP9G91
|13400000.000
|1253131012.39
|93.5172
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-13
|IE00BDS67326
|2284000.000
|151202307.62
|66.2007
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-13
|IE00BQQP9H09
|6200000.000
|382211785.60
|61.6471
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-13
|IE00BL0BMZ89
|4000000.000
|141508861.89
|35.3772
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-13
|IE00BMC38736
|55400000.000
|3196496827.62
|57.6985
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-13
|IE00BMDH1538
|12300000.000
|103602996.53
|8.4230
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-13
|IE00BMDKNW35
|44700000.000
|806202977.90
|18.0359
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-13
|IE0000H445G8
|425000.000
|7524422.56
|17.7045
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-13
|IE0002PG6CA6
|29900000.000
|439015469.52
|14.6828
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-13
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10526741.36
|22.3973
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-13
|IE000YU9K6K2
|8090000.000
|538691012.19
|66.5873
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-13
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7310802.99
|21.5024
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-13
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12024565.54
|25.3149
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-13
|IE0005TF96I9
|300000.000
|5973777.82
|19.9126
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-13
|IE000M7V94E1
|25170000.000
|1662168762.37
|66.0377
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-13
|IE000NXF88S1
|1060000.000
|20900564.22
|19.7175
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-13
|IE000YYE6WK5
|123250000.000
|7772448358.21
|63.0625
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-13
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62271463.17
|24.1925
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-13
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|42860252.72
|23.8113
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-13
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13796524.36
|22.9942
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-13
|IE0007Y8Y157
|12100000.000
|348604650.01
|28.8103
