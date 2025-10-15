Anzeige
Mittwoch, 15.10.2025
WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
13.10.25 | 10:27
62,13 Euro
-0,05 % -0,03
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 15

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-14 IE00BF541080 303000.000 39807621.80 131.3783
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-14 IE00BF540Z61 851000.000 61373232.63 72.1190
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-14 IE00BQQP9F84 39600000.000 3495451067.97 88.2690
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-14 IE00BDFBTQ78 18875000.000 954136244.79 50.5503
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-14 IE00BYWQWR46 13350000.000 1001843818.09 75.0445
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-14 IE00BQQP9G91 13400000.000 1255419390.37 93.6880
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-14 IE00BDS67326 2284000.000 150966056.52 66.0972
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-14 IE00BQQP9H09 6200000.000 384512020.60 62.0181
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-14 IE00BL0BMZ89 4000000.000 140757236.77 35.1893
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-14 IE00BMC38736 55450000.000 3151873281.44 56.8417
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-14 IE00BMDH1538 12300000.000 105634432.84 8.5882
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-14 IE00BMDKNW35 44700000.000 814978526.72 18.2322
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-14 IE0000H445G8 425000.000 7407706.58 17.4299
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-14 IE0002PG6CA6 29900000.000 452954784.64 15.1490
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-14 IE0005B8WVT6 470000.000 10597094.59 22.5470
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-14 IE000YU9K6K2 8090000.000 545300675.57 67.4043
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-14 IE000B9PQW54 340000.000 7323900.32 21.5409
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-14 IE0001J5A2T9 475000.000 12053434.01 25.3757
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-14 IE0005TF96I9 300000.000 6000800.40 20.0027
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-14 IE000M7V94E1 25270000.000 1689293787.64 66.8498
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-14 IE000NXF88S1 1060000.000 20828500.14 19.6495
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-14 IE000YYE6WK5 123050000.000 7706979421.66 62.6329
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-14 IE000J6CHW80 2574000.000 62388608.04 24.2380
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-14 IE0007I99HX7 1800000.000 43063381.81 23.9241
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-14 IE000SBU19F7 600000.000 13970582.25 23.2843
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-14 IE0007Y8Y157 12200000.000 351958443.66 28.8491

© 2025 PR Newswire
