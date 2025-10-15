VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-14
|IE00BF541080
|303000.000
|39807621.80
|131.3783
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-14
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61373232.63
|72.1190
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-14
|IE00BQQP9F84
|39600000.000
|3495451067.97
|88.2690
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-14
|IE00BDFBTQ78
|18875000.000
|954136244.79
|50.5503
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-14
|IE00BYWQWR46
|13350000.000
|1001843818.09
|75.0445
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-14
|IE00BQQP9G91
|13400000.000
|1255419390.37
|93.6880
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-14
|IE00BDS67326
|2284000.000
|150966056.52
|66.0972
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-14
|IE00BQQP9H09
|6200000.000
|384512020.60
|62.0181
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-14
|IE00BL0BMZ89
|4000000.000
|140757236.77
|35.1893
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-14
|IE00BMC38736
|55450000.000
|3151873281.44
|56.8417
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-14
|IE00BMDH1538
|12300000.000
|105634432.84
|8.5882
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-14
|IE00BMDKNW35
|44700000.000
|814978526.72
|18.2322
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-14
|IE0000H445G8
|425000.000
|7407706.58
|17.4299
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-14
|IE0002PG6CA6
|29900000.000
|452954784.64
|15.1490
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-14
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10597094.59
|22.5470
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-14
|IE000YU9K6K2
|8090000.000
|545300675.57
|67.4043
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-14
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7323900.32
|21.5409
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-14
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12053434.01
|25.3757
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-14
|IE0005TF96I9
|300000.000
|6000800.40
|20.0027
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-14
|IE000M7V94E1
|25270000.000
|1689293787.64
|66.8498
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-14
|IE000NXF88S1
|1060000.000
|20828500.14
|19.6495
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-14
|IE000YYE6WK5
|123050000.000
|7706979421.66
|62.6329
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-14
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62388608.04
|24.2380
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-14
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43063381.81
|23.9241
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-14
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13970582.25
|23.2843
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-14
|IE0007Y8Y157
|12200000.000
|351958443.66
|28.8491
