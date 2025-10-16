SAP-Kunden können die Leistungsfähigkeit von NetApp ONTAP in verwaltete S/4HANA-Umgebungen auf VMware Cloud Foundation integrieren

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, Broadcom, Inc. und Kochasoft, ein renommierter Anbieter von Unternehmenslösungen, gaben heute ihre Zusammenarbeit mit Equinix, der world's digital infrastructure company®, bekannt. Gemeinsam entwickeln sie ein neues Serviceangebot für SAP S/4HANA- und SAP-Legacy-Workloads, die auf VMware Cloud Foundation (VCF) ausgeführt werden. Da SAP-Kunden entscheiden müssen, wie sie mit dem bevorstehenden Auslaufen des Wartungssupports für frühere Versionen von SAP Enterprise Resource Planning (ERP) umgehen wollen, benötigen sie eine Lösung zur Modernisierung ihrer Infrastruktur, die kostengünstig, robust und sicher ist. SAP-Kunden, die derzeit S/4HANA einsetzen oder einen Umstieg planen, haben die Möglichkeit, auf eine gehostete, virtualisierte Managed-Services-Umgebung mit VCF und NetApp ONTAP umzusteigen, um Kosten, Effizienz und Sicherheit zu optimieren.

Bei der Modernisierung von Workloads, die ihre wichtigsten Geschäftsabläufe unterstützen, müssen Kunden sicher sein können, dass die zugrunde liegenden Daten und die Infrastruktur den neuen Anforderungen an Leistung und Skalierbarkeit ohne Unterbrechungen gerecht werden. Das neue Serviceangebot von NetApp und Equinix für SAP-Workloads bietet Kunden eine erstklassige Managed-Solutions-Umgebung, die die VCF-Private-Cloud-Infrastruktur mit der branchenführenden intelligenten Dateninfrastruktur von NetApp kombiniert. Kochasoft ermöglicht es Kunden, Risiken zu reduzieren und die Amortisationszeit bei ihrem Umstieg auf Equinix zu verkürzen. Dadurch können SAP-Anwender ihre Umstellung auf eine verwaltete SAP-Umgebung sicher planen und durchführen. Durch die Kombination von umfassender SAP-Expertise mit bewährten Liefermethoden stellt Kochasoft sicher, dass Unternehmen nicht nur agil modernisieren, sondern auch zuverlässige Ergebnisse und langfristigen operativen Erfolg erzielen.

"Dieses neue Serviceangebot bringt die Leistungsfähigkeit von NetApp ONTAP in SAP-Anwendungen auf VMware Cloud Foundation und ermöglicht es Kunden, eine intelligente Dateninfrastruktur aufzubauen, die bewährte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit bietet", erklärte Dallas Olson, Chief Commercial Officer bei NetApp. "Oftmals stellen Technologieteams fest, dass sich ihre Datenumgebungen nach mehreren Upgrades und Erweiterungen bis zur Unkenntlichkeit verändert haben. Im Rahmen ihrer bevorstehenden bedeutenden IT-Umstellung haben sie die Möglichkeit, ihre Infrastruktur mit intelligenten Funktionen auszustatten, um ihre Daten über verschiedene Umgebungen hinweg zu vereinheitlichen und ihre Cyber-Resilienz zu stärken, um so ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern."

"Wenn Unternehmen ihre wichtigsten Workloads modernisieren, beispielsweise solche, die auf SAP-Anwendungen laufen, benötigen sie eine zuverlässige und sichere Infrastruktur, die den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen dieser Anwendungen gerecht wird", erklärte Brian Stein, Senior Vice President, Infrastructure Products and Services bei Equinix. "Durch die Zusammenarbeit mit NetApp beim Hosting von SAP-Anwendungen in VMware Cloud Foundation-Umgebungen profitieren unsere Kunden von mehr Flexibilität und Kontrolle. Mit unseren Managed-Solutions-Angeboten können Kunden ihre Transformation beschleunigen und so bedeutende Geschäftsergebnisse erzielen."

In Zusammenarbeit mit Broadcom und Kochasoft bieten NetApp und Equinix kosteneffiziente, leistungsstarke und ausfallsichere Managed Services für SAP-Anwendungs-Workloads an, darunter:

All-Flash-Speicher und Datenmanagement von NetApp : NetApp bietet All-Flash-Speicher mit NetApp ONTAP, mit dem Kunden die Kosten und Sicherheit von VCF-Bereitstellungen für SAP-Workloads optimieren und gleichzeitig die laufenden Datenverwaltungsaufgaben für virtualisierte SAP-Umgebungen vereinfachen und beschleunigen können.

: NetApp bietet All-Flash-Speicher mit NetApp ONTAP, mit dem Kunden die Kosten und Sicherheit von VCF-Bereitstellungen für SAP-Workloads optimieren und gleichzeitig die laufenden Datenverwaltungsaufgaben für virtualisierte SAP-Umgebungen vereinfachen und beschleunigen können. Gehostete Rechenzentren von Equinix : Equinix bietet eine bedarfsgerechte, leistungsstarke und verwaltete digitale Infrastruktur, die sicher und konform ist und die Anforderungen von SAP-Kunden erfüllt.

: Equinix bietet eine bedarfsgerechte, leistungsstarke und verwaltete digitale Infrastruktur, die sicher und konform ist und die Anforderungen von SAP-Kunden erfüllt. Kosteneffiziente Datenübertragung mit Equinix Fabric ® Sichere Hochgeschwindigkeitsverbindung, die es Kunden ermöglicht, Daten nahtlos zwischen Umgebungen zu übertragen und gleichzeitig kostspielige Ausgangsgebühren zu vermeiden für flexible und vorhersehbare Mobilität zwischen Umgebungen.

® Sichere Hochgeschwindigkeitsverbindung, die es Kunden ermöglicht, Daten nahtlos zwischen Umgebungen zu übertragen und gleichzeitig kostspielige Ausgangsgebühren zu vermeiden für flexible und vorhersehbare Mobilität zwischen Umgebungen. Private-Cloud-Infrastruktur von Broadcom : Broadcom stellt über VCF eine Private-Cloud-Plattform bereit, um eine agile, skalierbare und sichere Infrastruktur für SAP-Workloads zu unterstützen. Mit VCF können Kunden die Nutzung ihrer Infrastruktur maximieren und gleichzeitig eine hohe Leistung für ihre geschäftskritischen Anwendungen aufrechterhalten.

: Broadcom stellt über VCF eine Private-Cloud-Plattform bereit, um eine agile, skalierbare und sichere Infrastruktur für SAP-Workloads zu unterstützen. Mit VCF können Kunden die Nutzung ihrer Infrastruktur maximieren und gleichzeitig eine hohe Leistung für ihre geschäftskritischen Anwendungen aufrechterhalten. Umsetzung durch Kochasoft: Im Kern treibt Kochasoft die IT-Modernisierung vom Rechenzentrum bis zur Cloud durch eine kundenorientierte Strategie voran, die maßgeschneiderte Lösungen bietet. Bietet umfassende Migrations- und Managed Services und fördert gleichzeitig proaktive Partnerschaften, um Herausforderungen zu antizipieren und Ergebnisse zu optimieren, wodurch Unternehmen dabei unterstützt werden, langfristigen Wert aus ihren Investitionen zu erzielen.

"Durch die Zusammenarbeit mit NetApp und Equinix bei der Entwicklung dieses Serviceangebots unterstützen wir SAP-Kunden dabei, ihre Daten besser zu nutzen, um geschäftlichen Erfolg zu erzielen", erklärte Ahmar Mohammad, Vice President, Partners Managed Services and Solutions für VMware bei Broadcom. "Angesichts des intensiven globalen Wettbewerbs unterstützt das Managed-Services-Modell schnelle Innovationen und hilft Kunden gleichzeitig, ihre Risiken zu reduzieren. VCF stellt eine Private-Cloud-Infrastruktur bereit, die ein Höchstmaß an Sicherheit, Compliance und Leistung für die geschäftskritischen SAP-Workloads der Kunden gewährleistet."

"Wir bei Kochasoft sind uns bewusst, dass geschäftskritische Systeme für jedes Unternehmen von grundlegender Bedeutung sind. Unsere Mission besteht darin, diese Systeme mit Präzision und Zuverlässigkeit zu entwerfen, zu modernisieren und zu verwalten, um das Risiko bei jedem Schritt zu reduzieren", erklärte Ettienne Mong, Senior Leadership bei Kochasoft. "Durch die Kombination unserer Erfahrung mit den Fähigkeiten der Technologien von NetApp und Equinix bieten wir nahtlose und effiziente Migrationen, die es unseren Kunden ermöglichen, eine verbesserte Leistung und langfristigen Erfolg zu erzielen."

NetApp und Broadcom werden vom 14. bis 16. Oktober auf der NetApp INSIGHT 2025 in Las Vegas anwesend sein, um gemeinsame Vorträge und Vorführungen zu präsentieren und zu veranschaulichen, wie ihre Zusammenarbeit den Wandel in verschiedenen Branchen vorantreibt. Verfolgen Sie die Keynote-Vorträge unter: https://www.netapp.com/insight/

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Unternehmen bei der Bewältigung von Veränderungen vom Aufstieg des Unternehmensspeichers bis hin zum intelligenten Zeitalter, das von Daten und KI geprägt ist. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen und unterstützt Kunden dabei, Daten als Katalysator für Innovation, Ausfallsicherheit und Wachstum zu nutzen.

Das Herzstück dieser Infrastruktur bildet die NetApp-Datenplattform die einheitliche, intelligente Grundlage auf Unternehmensniveau, die Daten über alle Clouds, Workloads und Umgebungen hinweg verbindet, schützt und aktiviert. Aufbauend auf der bewährten Leistungsfähigkeit von NetApp ONTAP, unserer führenden Datenmanagement-Software und unserem Betriebssystem, und ergänzt durch Automatisierung durch die AI Data Engine und AFX, bietet es Beobachtbarkeit, Ausfallsicherheit und Intelligenz in großem Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform ist bewusst in verschiedene Bereiche unterteilt und trennt Speicher, Dienste und Steuerung voneinander, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und innovativ sein können, ohne an einen Anbieter gebunden zu sein. Als einzige Unternehmensspeicherplattform, die nativ in die weltweit größten Clouds eingebettet ist, bietet sie Unternehmen die Freiheit, beliebige Workloads überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten stets verfügbar bereit, um Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen und den nächsten Durchbruch voranzutreiben. Aus diesem Grund vertrauen die zukunftsorientiertesten Unternehmen der Welt auf NetApp, um Informationen in Vorteile umzuwandeln.

