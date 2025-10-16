Der DAX hat zur Wochenmitte leicht nachgegeben. Am Mittwoch ging der deutsche Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 24.181,37 Zählern aus dem Handel. Am Dienstag notierte der DAX noch zeitweise unter der 24.000er-Marke. Auch am heutigen Donnerstag fehlen vorerst neue Impulse. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 24.140 Punkte.Auf der Terminseite steht am Nachmittag der Philadelphia-Fed-Index auf der Agenda. Auf Unternehmensseite gibt es einige Quartalszahlen. Es berichten heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
