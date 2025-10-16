VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-15
|IE00BF541080
|303000.000
|39913368.39
|131.7273
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-15
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61702014.04
|72.5053
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-15
|IE00BQQP9F84
|39350000.000
|3587249362.69
|91.1626
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-15
|IE00BDFBTQ78
|18875000.000
|974655491.42
|51.6374
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-15
|IE00BYWQWR46
|13350000.000
|1014291205.87
|75.9769
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-15
|IE00BQQP9G91
|13400000.000
|1302292579.46
|97.1860
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-15
|IE00BDS67326
|2284000.000
|151782293.59
|66.4546
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-15
|IE00BQQP9H09
|6200000.000
|386253405.45
|62.2989
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-15
|IE00BL0BMZ89
|4050000.000
|143423633.94
|35.4132
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-15
|IE00BMC38736
|55350000.000
|3242774697.39
|58.5867
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-15
|IE00BMDH1538
|12250000.000
|106081120.27
|8.6597
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-15
|IE00BMDKNW35
|44350000.000
|827509993.15
|18.6586
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-15
|IE0000H445G8
|425000.000
|7538436.92
|17.7375
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-15
|IE0002PG6CA6
|30650000.000
|467517452.18
|15.2534
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-15
|IE0005B8WVT6
|540000.000
|12253487.80
|22.6916
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-15
|IE000YU9K6K2
|8240000.000
|559923186.72
|67.9518
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-15
|IE000B9PQW54
|350000.000
|7682327.23
|21.9495
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-15
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12086650.69
|25.4456
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-15
|IE0005TF96I9
|300000.000
|6014358.22
|20.0479
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-15
|IE000M7V94E1
|25520000.000
|1755381899.46
|68.7846
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-15
|IE000NXF88S1
|1060000.000
|21044220.04
|19.8530
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-15
|IE000YYE6WK5
|123050000.000
|7590715265.79
|61.6881
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-15
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62611155.01
|24.3245
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-15
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43176234.69
|23.9868
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-15
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13984423.47
|23.3074
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-15
|IE0007Y8Y157
|12700000.000
|368187249.41
|28.9911
