VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-16
|IE00BF541080
|303000.000
|39977686.75
|131.9396
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-16
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61798996.51
|72.6193
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-16
|IE00BQQP9F84
|39350000.000
|3707443044.61
|94.2171
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-16
|IE00BDFBTQ78
|18925000.000
|991111989.22
|52.3705
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-16
|IE00BYWQWR46
|13350000.000
|1005697332.88
|75.3331
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-16
|IE00BQQP9G91
|13400000.000
|1334390903.81
|99.5814
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-16
|IE00BDS67326
|2284000.000
|152373422.24
|66.7134
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-16
|IE00BQQP9H09
|6200000.000
|386860707.44
|62.3969
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-16
|IE00BL0BMZ89
|4050000.000
|144105580.72
|35.5816
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-16
|IE00BMC38736
|55250000.000
|3246258771.08
|58.7558
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-16
|IE00BMDH1538
|12250000.000
|103785356.73
|8.4723
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-16
|IE00BMDKNW35
|43650000.000
|761317452.91
|17.4414
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-16
|IE0000H445G8
|425000.000
|7547464.75
|17.7587
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-16
|IE0002PG6CA6
|32000000.000
|457258136.48
|14.2893
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-16
|IE0005B8WVT6
|540000.000
|12301902.81
|22.7813
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-16
|IE000YU9K6K2
|8290000.000
|543402717.58
|65.5492
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-16
|IE000B9PQW54
|370000.000
|8151312.98
|22.0306
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-16
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11995279.79
|25.2532
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-16
|IE0005TF96I9
|300000.000
|5999823.01
|19.9994
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-16
|IE000M7V94E1
|25620000.000
|1707975168.69
|66.6657
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-16
|IE000NXF88S1
|1060000.000
|20858802.58
|19.6781
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-16
|IE000YYE6WK5
|123050000.000
|7566820559.37
|61.4939
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-16
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62572459.20
|24.3094
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-16
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43054130.24
|23.9190
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-16
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13904951.94
|23.1749
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-16
|IE0007Y8Y157
|12850000.000
|356679349.24
|27.7571
© 2025 PR Newswire