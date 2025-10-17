Anzeige
Freitag, 17.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Europa rüstet Drohnenabwehr auf - und diese Aktie könnte die Technologie dazu liefern!
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 17

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-16 IE00BF541080 303000.000 39977686.75 131.9396
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-16 IE00BF540Z61 851000.000 61798996.51 72.6193
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-16 IE00BQQP9F84 39350000.000 3707443044.61 94.2171
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-16 IE00BDFBTQ78 18925000.000 991111989.22 52.3705
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-16 IE00BYWQWR46 13350000.000 1005697332.88 75.3331
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-16 IE00BQQP9G91 13400000.000 1334390903.81 99.5814
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-16 IE00BDS67326 2284000.000 152373422.24 66.7134
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-16 IE00BQQP9H09 6200000.000 386860707.44 62.3969
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-16 IE00BL0BMZ89 4050000.000 144105580.72 35.5816
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-16 IE00BMC38736 55250000.000 3246258771.08 58.7558
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-16 IE00BMDH1538 12250000.000 103785356.73 8.4723
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-16 IE00BMDKNW35 43650000.000 761317452.91 17.4414
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-16 IE0000H445G8 425000.000 7547464.75 17.7587
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-16 IE0002PG6CA6 32000000.000 457258136.48 14.2893
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-16 IE0005B8WVT6 540000.000 12301902.81 22.7813
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-16 IE000YU9K6K2 8290000.000 543402717.58 65.5492
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-16 IE000B9PQW54 370000.000 8151312.98 22.0306
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-16 IE0001J5A2T9 475000.000 11995279.79 25.2532
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-16 IE0005TF96I9 300000.000 5999823.01 19.9994
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-16 IE000M7V94E1 25620000.000 1707975168.69 66.6657
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-16 IE000NXF88S1 1060000.000 20858802.58 19.6781
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-16 IE000YYE6WK5 123050000.000 7566820559.37 61.4939
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-16 IE000J6CHW80 2574000.000 62572459.20 24.3094
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-16 IE0007I99HX7 1800000.000 43054130.24 23.9190
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-16 IE000SBU19F7 600000.000 13904951.94 23.1749
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-16 IE0007Y8Y157 12850000.000 356679349.24 27.7571

