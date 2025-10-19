De.mem profitiert vom Goldboom: Wasseraufbereitungsspezialist wächst dank Bergbau-Nachfrage

Anzeige / Werbung

Der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem (ISIN: AU000000DEM4) profitiert derzeit spürbar vom anhaltenden Boom in der Bergbauindustrie - insbesondere im Goldsektor. Maßgeblich zum aktuellen Umsatzwachstum tragen die Tochterunternehmen Capic und Auswater bei. Beide bündeln ihre Kräfte inzwischen am gemeinsamen Standort in Perth. Vor allem die Integration von Auswater, die erst 2024 übernommen wurde, erweist sich als Wachstumstreiber. Ziel der Übernahme war es, näher an die Bergbaukunden heranzurücken und Synergien im Service zu heben - beides scheint aufzugehen. Die Integration ist abgeschlossen, der etablierte Markenname bleibt bestehen.

Angetrieben wird die Dynamik vor allem vom anhaltend hohen Goldpreis. Börsenschwergewichte wie Northern Star Resources oder Evolution Mining verzeichnen zweistellige Kurszuwächse - ein klarer Beleg für das starke Marktumfeld. De.mem nutzt diese Chance, um sich in der Branche als zuverlässiger Partner weiter zu etablieren.

Gold als sicherer Hafen: Bergbau treibt Nachfrage nach Lösungen

In geopolitisch unruhigen Zeiten bleibt Gold gefragt. Die Krisenherde in der Ukraine und im Nahen Osten führen viele Investoren zurück zum klassischen Wertspeicher Gold. Diese Entwicklung kommt auch De.mem zugute. CEO Andreas Kröll beschreibt die aktuelle Lage so: Es sei eine regelrechte Aufbruchsstimmung in der Branche, eine Art Goldrausch halte weiter an.

Australien zählt heute zu den führenden Goldproduzenten weltweit. Zwei der zehn größten Minen liegen auf dem fünften Kontinent. Und die Produktion steigt kontinuierlich - das bestätigen auch aktuelle Daten des World Gold Council. Inzwischen nehmen einige Betreiber sogar stillgelegte Minen wieder in Betrieb. Ein Signal für den anhaltenden Aufschwung - und für Zulieferer wie De.mem eine große Chance.

Strikte Umweltvorgaben schaffen Nachfrage nach Speziallösungen

Mit einem Umsatzanteil von rund 40 Prozent ist der Bergbau für De.mem längst ein zentrales Geschäftsfeld. Besonders gefragt sind Lösungen zur Wasser- und Abwasserbehandlung sowie Spezialchemikalien für die Goldgewinnung. Denn in Australien gelten strenge Umweltauflagen - insbesondere beim Einsatz von Stoffen wie Cyanid oder Blei.

Mit passgenauen Systemen unterstützt De.mem Betreiber dabei, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und ihre Effizienz nachhaltig zu steigern. Die Kombination aus Technologie, Chemie und umfassendem Service macht De.mem zu einem attraktiven Partner für die Branche.

Flächendeckend präsent mit Komplettangebot

Ein klarer Wettbewerbsvorteil liegt in der breiten Aufstellung von De.mem. Das Unternehmen bietet nicht nur Einzelprodukte, sondern Komplettlösungen - von der Wasseraufbereitung bis hin zur Möglichkeit des Recyclings. "Der Zugriff auf moderne Membrantechnologie kann Vorteile bringen, etwa ein kostengünstigeres Angebot für den Kunden; oder ein qualitativ hochwertigeres Produkt, wie z. B. die Möglichkeit, das behandelte Wasser dann recyceln zu können", erklärt CEO Andreas Kröll.

Gleichzeitig punktet De.mem (ISIN: AU000000DEM4) mit landesweiter Präsenz: An sechs Standorten in Australien ist das Unternehmen vertreten. Das ermöglicht schnelle Reaktionen - ein entscheidender Faktor in abgelegenen Minenregionen. De.mem sei als so genannter 'One Stop Shop' mit mittlerweile sechs Niederlassungen in Australien viel breiter positioniert als die meisten Wettbewerber, so Kröll. Ein Vorteil, der gerade in Zeiten des Goldbooms zunehmend an Bedeutung gewinnt.

