VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-17
|IE00BF541080
|303000.000
|39940565.30
|131.8170
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-17
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61703427.33
|72.5070
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-17
|IE00BQQP9F84
|39350000.000
|3485207595.15
|88.5694
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-17
|IE00BDFBTQ78
|18925000.000
|949171797.55
|50.1544
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-17
|IE00BYWQWR46
|13350000.000
|998401898.99
|74.7867
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-17
|IE00BQQP9G91
|13400000.000
|1254322556.57
|93.6062
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-17
|IE00BDS67326
|2284000.000
|152300410.54
|66.6814
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-17
|IE00BQQP9H09
|6200000.000
|388776782.86
|62.7059
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-17
|IE00BL0BMZ89
|4050000.000
|143080261.51
|35.3285
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-17
|IE00BMC38736
|55300000.000
|3242994671.09
|58.6437
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-17
|IE00BMDH1538
|12000000.000
|98981812.14
|8.2485
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-17
|IE00BMDKNW35
|43650000.000
|745973441.39
|17.0899
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-17
|IE0000H445G8
|425000.000
|7365757.04
|17.3312
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-17
|IE0002PG6CA6
|32100000.000
|441093015.47
|13.7412
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-17
|IE0005B8WVT6
|540000.000
|12392528.85
|22.9491
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-17
|IE000YU9K6K2
|8390000.000
|536842550.21
|63.9860
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-17
|IE000B9PQW54
|370000.000
|8032520.62
|21.7095
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-17
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11959968.28
|25.1789
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-17
|IE0005TF96I9
|300000.000
|6044400.73
|20.1480
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-17
|IE000M7V94E1
|26170000.000
|1686324999.37
|64.4373
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-17
|IE000NXF88S1
|1060000.000
|21033383.09
|19.8428
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-17
|IE000YYE6WK5
|123050000.000
|7389291609.85
|60.0511
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-17
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62523922.70
|24.2906
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-17
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43337037.25
|24.0761
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-17
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13972022.69
|23.2867
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-17
|IE0007Y8Y157
|13300000.000
|364648978.27
|27.4172
