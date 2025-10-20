Anzeige
Montag, 20.10.2025
Homeland Uranium: Vom Geheimtipp zum potenziellen Entwicklerstar
WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89
20.10.25 | 07:38
30,605 Euro
+0,08 % +0,025
PR Newswire
20.10.2025 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 20

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-17 IE00BF541080 303000.000 39940565.30 131.8170
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-17 IE00BF540Z61 851000.000 61703427.33 72.5070
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-17 IE00BQQP9F84 39350000.000 3485207595.15 88.5694
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-17 IE00BDFBTQ78 18925000.000 949171797.55 50.1544
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-17 IE00BYWQWR46 13350000.000 998401898.99 74.7867
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-17 IE00BQQP9G91 13400000.000 1254322556.57 93.6062
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-17 IE00BDS67326 2284000.000 152300410.54 66.6814
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-17 IE00BQQP9H09 6200000.000 388776782.86 62.7059
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-17 IE00BL0BMZ89 4050000.000 143080261.51 35.3285
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-17 IE00BMC38736 55300000.000 3242994671.09 58.6437
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-17 IE00BMDH1538 12000000.000 98981812.14 8.2485
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-17 IE00BMDKNW35 43650000.000 745973441.39 17.0899
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-17 IE0000H445G8 425000.000 7365757.04 17.3312
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-17 IE0002PG6CA6 32100000.000 441093015.47 13.7412
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-17 IE0005B8WVT6 540000.000 12392528.85 22.9491
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-17 IE000YU9K6K2 8390000.000 536842550.21 63.9860
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-17 IE000B9PQW54 370000.000 8032520.62 21.7095
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-17 IE0001J5A2T9 475000.000 11959968.28 25.1789
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-17 IE0005TF96I9 300000.000 6044400.73 20.1480
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-17 IE000M7V94E1 26170000.000 1686324999.37 64.4373
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-17 IE000NXF88S1 1060000.000 21033383.09 19.8428
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-17 IE000YYE6WK5 123050000.000 7389291609.85 60.0511
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-17 IE000J6CHW80 2574000.000 62523922.70 24.2906
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-17 IE0007I99HX7 1800000.000 43337037.25 24.0761
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-17 IE000SBU19F7 600000.000 13972022.69 23.2867
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-17 IE0007Y8Y157 13300000.000 364648978.27 27.4172

© 2025 PR Newswire
