Die thyssenkrupp-Tochter TKMS hat ein überzeugendes Börsendebüt gefeiert. Am ersten Handelstag schoss der Kurs über 50 % nach oben. Passend dazu betonte Bundesverteidigungsminister Pistorius auf seiner Reise zu atlantischen NATO-Partnern die Investitionen in die Marine. Auch bei den Drohnen-Aktien Volatus Aerospace und DroneShield ging es gestern kräftig nach oben. Die Australier sorgten mit einem Umsatzwachstum von über 1.000 % für einen Paukenschlag. Auch bei Volatus sind die Aussichten rosig - und die Bewertung konservativer.Den vollständigen Artikel lesen ...
