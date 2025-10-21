Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Uran-Aktien gehen durch die Decke - diese Aktie könnte der nächste Highflyer sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2QMWR | ISIN: IE00BMDH1538 | Ticker-Symbol: HDR0
Tradegate
21.10.25 | 09:30
7,089 Euro
+0,33 % +0,023
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,0807,08909:34
7,0717,08809:34
PR Newswire
21.10.2025 08:06 Uhr
27 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 21

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-20 IE00BF541080 303000.000 39970160.92 131.9147
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-20 IE00BF540Z61 851000.000 61792979.22 72.6122
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-20 IE00BQQP9F84 39600000.000 3558021328.09 89.8490
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-20 IE00BDFBTQ78 19025000.000 968175298.43 50.8896
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-20 IE00BYWQWR46 13350000.000 1012362734.98 75.8324
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-20 IE00BQQP9G91 13600000.000 1288469090.22 94.7404
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-20 IE00BDS67326 2284000.000 152489198.40 66.7641
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-20 IE00BQQP9H09 6150000.000 390502716.19 63.4964
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-20 IE00BL0BMZ89 4050000.000 145292893.34 35.8748
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-20 IE00BMC38736 55250000.000 3290734004.31 59.5608
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-20 IE00BMDH1538 12150000.000 99972144.86 8.2282
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-20 IE00BMDKNW35 44000000.000 783553179.21 17.8080
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-20 IE0000H445G8 425000.000 7445113.45 17.5179
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-20 IE0002PG6CA6 33100000.000 461364252.25 13.9385
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-20 IE0005B8WVT6 540000.000 12442193.62 23.0411
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-20 IE000YU9K6K2 8390000.000 546902146.04 65.1850
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-20 IE000B9PQW54 370000.000 8240577.42 22.2718
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-20 IE0001J5A2T9 475000.000 12083627.59 25.4392
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-20 IE0005TF96I9 300000.000 6126248.76 20.4208
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-20 IE000M7V94E1 26620000.000 1725503533.75 64.8198
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-20 IE000NXF88S1 1060000.000 21451524.54 20.2373
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-20 IE000YYE6WK5 123050000.000 7618559545.10 61.9143
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-20 IE000J6CHW80 2574000.000 62672765.34 24.3484
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-20 IE0007I99HX7 1800000.000 43848077.95 24.3600
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-20 IE000SBU19F7 550000.000 12959728.12 23.5631
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-20 IE0007Y8Y157 13750000.000 372901947.78 27.1201

© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.