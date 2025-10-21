VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 21
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-20
|IE00BF541080
|303000.000
|39970160.92
|131.9147
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-20
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61792979.22
|72.6122
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-20
|IE00BQQP9F84
|39600000.000
|3558021328.09
|89.8490
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-20
|IE00BDFBTQ78
|19025000.000
|968175298.43
|50.8896
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-20
|IE00BYWQWR46
|13350000.000
|1012362734.98
|75.8324
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-20
|IE00BQQP9G91
|13600000.000
|1288469090.22
|94.7404
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-20
|IE00BDS67326
|2284000.000
|152489198.40
|66.7641
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-20
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|390502716.19
|63.4964
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-20
|IE00BL0BMZ89
|4050000.000
|145292893.34
|35.8748
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-20
|IE00BMC38736
|55250000.000
|3290734004.31
|59.5608
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-20
|IE00BMDH1538
|12150000.000
|99972144.86
|8.2282
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-20
|IE00BMDKNW35
|44000000.000
|783553179.21
|17.8080
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-20
|IE0000H445G8
|425000.000
|7445113.45
|17.5179
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-20
|IE0002PG6CA6
|33100000.000
|461364252.25
|13.9385
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-20
|IE0005B8WVT6
|540000.000
|12442193.62
|23.0411
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-20
|IE000YU9K6K2
|8390000.000
|546902146.04
|65.1850
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-20
|IE000B9PQW54
|370000.000
|8240577.42
|22.2718
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-20
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12083627.59
|25.4392
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-20
|IE0005TF96I9
|300000.000
|6126248.76
|20.4208
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-20
|IE000M7V94E1
|26620000.000
|1725503533.75
|64.8198
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-20
|IE000NXF88S1
|1060000.000
|21451524.54
|20.2373
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-20
|IE000YYE6WK5
|123050000.000
|7618559545.10
|61.9143
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-20
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62672765.34
|24.3484
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-20
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43848077.95
|24.3600
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-20
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12959728.12
|23.5631
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-20
|IE0007Y8Y157
|13750000.000
|372901947.78
|27.1201
