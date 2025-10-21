Wallisellen - Die weltweiten Unternehmensinsolvenzen dürften Ende 2025 nach einem Zuwachs von 6% einen neuen Höchststand erreichen. Auch für 2026 gibt es keine Entwarnung: In seiner aktuellen globalen Insolvenzstudie geht der weltweit führende Kreditversicherer Allianz Trade 2026 von einem weiteren Anstieg der Unternehmensinsolvenzen um 5% aus. Das ist mehr als bisher erwartet (3%) und wäre der fünfte Anstieg in Folge. Für 2027 rechnet Allianz Trade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
