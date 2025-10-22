Anzeige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 22

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-21 IE00BF541080 303000.000 40040093.53 132.1455
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-21 IE00BF540Z61 851000.000 61917071.26 72.7580
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-21 IE00BQQP9F84 39500000.000 3258855017.70 82.5027
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-21 IE00BDFBTQ78 19025000.000 921657960.88 48.4446
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-21 IE00BYWQWR46 13200000.000 1005346175.98 76.1626
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-21 IE00BQQP9G91 13250000.000 1152192971.95 86.9580
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-21 IE00BDS67326 2284000.000 152162854.10 66.6212
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-21 IE00BQQP9H09 6150000.000 393667746.45 64.0110
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-21 IE00BL0BMZ89 4050000.000 145773837.39 35.9935
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-21 IE00BMC38736 55250000.000 3270096488.81 59.1873
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-21 IE00BMDH1538 12000000.000 96116655.44 8.0097
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-21 IE00BMDKNW35 43150000.000 739833030.02 17.1456
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-21 IE0000H445G8 425000.000 7520090.29 17.6943
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-21 IE0002PG6CA6 34500000.000 470830885.92 13.6473
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-21 IE0005B8WVT6 540000.000 12443461.01 23.0434
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-21 IE000YU9K6K2 8390000.000 539728127.16 64.3299
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-21 IE000B9PQW54 370000.000 8218778.69 22.2129
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-21 IE0001J5A2T9 475000.000 12120399.46 25.5166
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-21 IE0005TF96I9 300000.000 6163645.21 20.5455
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-21 IE000M7V94E1 26620000.000 1632252753.10 61.3168
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-21 IE000NXF88S1 1060000.000 21772862.02 20.5404
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-21 IE000YYE6WK5 122650000.000 7682359457.54 62.6364
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-21 IE000J6CHW80 2574000.000 62751095.39 24.3788
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-21 IE0007I99HX7 1800000.000 44209600.39 24.5609
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-21 IE000SBU19F7 550000.000 13078768.18 23.7796
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-21 IE0007Y8Y157 13900000.000 370701775.28 26.6692

© 2025 PR Newswire
