|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-21
|IE00BF541080
|303000.000
|40040093.53
|132.1455
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-21
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61917071.26
|72.7580
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-21
|IE00BQQP9F84
|39500000.000
|3258855017.70
|82.5027
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-21
|IE00BDFBTQ78
|19025000.000
|921657960.88
|48.4446
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-21
|IE00BYWQWR46
|13200000.000
|1005346175.98
|76.1626
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-21
|IE00BQQP9G91
|13250000.000
|1152192971.95
|86.9580
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-21
|IE00BDS67326
|2284000.000
|152162854.10
|66.6212
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-21
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|393667746.45
|64.0110
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-21
|IE00BL0BMZ89
|4050000.000
|145773837.39
|35.9935
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-21
|IE00BMC38736
|55250000.000
|3270096488.81
|59.1873
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-21
|IE00BMDH1538
|12000000.000
|96116655.44
|8.0097
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-21
|IE00BMDKNW35
|43150000.000
|739833030.02
|17.1456
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-21
|IE0000H445G8
|425000.000
|7520090.29
|17.6943
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-21
|IE0002PG6CA6
|34500000.000
|470830885.92
|13.6473
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-21
|IE0005B8WVT6
|540000.000
|12443461.01
|23.0434
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-21
|IE000YU9K6K2
|8390000.000
|539728127.16
|64.3299
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-21
|IE000B9PQW54
|370000.000
|8218778.69
|22.2129
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-21
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12120399.46
|25.5166
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-21
|IE0005TF96I9
|300000.000
|6163645.21
|20.5455
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-21
|IE000M7V94E1
|26620000.000
|1632252753.10
|61.3168
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-21
|IE000NXF88S1
|1060000.000
|21772862.02
|20.5404
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-21
|IE000YYE6WK5
|122650000.000
|7682359457.54
|62.6364
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-21
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62751095.39
|24.3788
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-21
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|44209600.39
|24.5609
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-21
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13078768.18
|23.7796
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-21
|IE0007Y8Y157
|13900000.000
|370701775.28
|26.6692
