Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 23.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
Stuttgart
23.10.25 | 09:15
31,090 Euro
+0,48 % +0,150
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
31,05031,08009:36
31,05531,07509:36
PR Newswire
23.10.2025 08:12 Uhr
88 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 23

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-22 IE00BF541080 303000.000 40001620.58 132.0185
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-22 IE00BF540Z61 851000.000 61941607.85 72.7868
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-22 IE00BQQP9F84 39500000.000 3233206274.60 81.8533
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-22 IE00BDFBTQ78 19375000.000 931276527.21 48.0659
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-22 IE00BYWQWR46 13200000.000 991432271.54 75.1085
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-22 IE00BQQP9G91 13250000.000 1138459501.46 85.9215
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-22 IE00BDS67326 2284000.000 152128584.62 66.6062
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-22 IE00BQQP9H09 6150000.000 390837435.90 63.5508
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-22 IE00BL0BMZ89 4050000.000 145370297.67 35.8939
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-22 IE00BMC38736 55450000.000 3212757481.74 57.9397
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-22 IE00BMDH1538 12000000.000 92286011.00 7.6905
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-22 IE00BMDKNW35 43150000.000 686334572.91 15.9058
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-22 IE0000H445G8 425000.000 7462784.47 17.5595
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-22 IE0002PG6CA6 34300000.000 458026057.04 13.3535
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-22 IE0005B8WVT6 540000.000 12484500.76 23.1194
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-22 IE000YU9K6K2 8590000.000 532959804.31 62.0442
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-22 IE000B9PQW54 370000.000 8134387.64 21.9848
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-22 IE0001J5A2T9 475000.000 12146416.49 25.5714
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-22 IE0005TF96I9 300000.000 6297742.57 20.9925
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-22 IE000M7V94E1 26570000.000 1589698157.59 59.8306
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-22 IE000NXF88S1 1060000.000 22216128.70 20.9586
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-22 IE000YYE6WK5 122150000.000 7629400709.20 62.4593
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-22 IE000J6CHW80 2574000.000 62705494.29 24.3611
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-22 IE0007I99HX7 1800000.000 43863917.90 24.3688
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-22 IE000SBU19F7 550000.000 12990218.05 23.6186
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-22 IE0007Y8Y157 14100000.000 363871038.39 25.8065

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.