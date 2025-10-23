VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-22
|IE00BF541080
|303000.000
|40001620.58
|132.0185
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-22
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61941607.85
|72.7868
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-22
|IE00BQQP9F84
|39500000.000
|3233206274.60
|81.8533
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-22
|IE00BDFBTQ78
|19375000.000
|931276527.21
|48.0659
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-22
|IE00BYWQWR46
|13200000.000
|991432271.54
|75.1085
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-22
|IE00BQQP9G91
|13250000.000
|1138459501.46
|85.9215
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-22
|IE00BDS67326
|2284000.000
|152128584.62
|66.6062
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-22
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|390837435.90
|63.5508
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-22
|IE00BL0BMZ89
|4050000.000
|145370297.67
|35.8939
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-22
|IE00BMC38736
|55450000.000
|3212757481.74
|57.9397
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-22
|IE00BMDH1538
|12000000.000
|92286011.00
|7.6905
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-22
|IE00BMDKNW35
|43150000.000
|686334572.91
|15.9058
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-22
|IE0000H445G8
|425000.000
|7462784.47
|17.5595
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-22
|IE0002PG6CA6
|34300000.000
|458026057.04
|13.3535
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-22
|IE0005B8WVT6
|540000.000
|12484500.76
|23.1194
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-22
|IE000YU9K6K2
|8590000.000
|532959804.31
|62.0442
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-22
|IE000B9PQW54
|370000.000
|8134387.64
|21.9848
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-22
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12146416.49
|25.5714
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-22
|IE0005TF96I9
|300000.000
|6297742.57
|20.9925
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-22
|IE000M7V94E1
|26570000.000
|1589698157.59
|59.8306
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-22
|IE000NXF88S1
|1060000.000
|22216128.70
|20.9586
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-22
|IE000YYE6WK5
|122150000.000
|7629400709.20
|62.4593
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-22
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62705494.29
|24.3611
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-22
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43863917.90
|24.3688
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-22
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12990218.05
|23.6186
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-22
|IE0007Y8Y157
|14100000.000
|363871038.39
|25.8065
