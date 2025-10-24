VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-23
|IE00BF541080
|303000.000
|40003148.81
|132.0236
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-23
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61941257.36
|72.7864
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-23
|IE00BQQP9F84
|39000000.000
|3236914820.40
|82.9978
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-23
|IE00BDFBTQ78
|19425000.000
|946319803.95
|48.7166
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-23
|IE00BYWQWR46
|13200000.000
|992688851.12
|75.2037
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-23
|IE00BQQP9G91
|13150000.000
|1137840415.81
|86.5278
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-23
|IE00BDS67326
|2284000.000
|152221698.16
|66.6470
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-23
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|394580943.78
|64.1595
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-23
|IE00BL0BMZ89
|4050000.000
|145796664.41
|35.9992
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-23
|IE00BMC38736
|55400000.000
|3274693595.89
|59.1100
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-23
|IE00BMDH1538
|11900000.000
|92122907.11
|7.7414
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-23
|IE00BMDKNW35
|43350000.000
|715713179.67
|16.5101
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-23
|IE0000H445G8
|425000.000
|7460907.84
|17.5551
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-23
|IE0002PG6CA6
|36200000.000
|491580028.04
|13.5796
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-23
|IE0005B8WVT6
|540000.000
|12437790.51
|23.0329
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-23
|IE000YU9K6K2
|8640000.000
|549603004.23
|63.6115
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-23
|IE000B9PQW54
|480000.000
|10585494.70
|22.0531
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-23
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12265996.50
|25.8232
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-23
|IE0005TF96I9
|300000.000
|6251659.31
|20.8389
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-23
|IE000M7V94E1
|26820000.000
|1627673057.34
|60.6888
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-23
|IE000NXF88S1
|1060000.000
|23451689.61
|22.1242
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-23
|IE000YYE6WK5
|123400000.000
|7873830788.16
|63.8074
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-23
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62719438.94
|24.3665
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-23
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|44279021.34
|24.5995
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-23
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13084369.43
|23.7898
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-23
|IE0007Y8Y157
|14100000.000
|374863099.79
|26.5860
