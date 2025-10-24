Anzeige
Mehr »
Freitag, 24.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
24.10.25 | 08:36
70,41 Euro
-1,85 % -1,33
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
70,4370,8908:43
70,4570,9208:43
PR Newswire
24.10.2025 08:12 Uhr
109 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 24

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-23 IE00BF541080 303000.000 40003148.81 132.0236
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-23 IE00BF540Z61 851000.000 61941257.36 72.7864
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-23 IE00BQQP9F84 39000000.000 3236914820.40 82.9978
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-23 IE00BDFBTQ78 19425000.000 946319803.95 48.7166
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-23 IE00BYWQWR46 13200000.000 992688851.12 75.2037
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-23 IE00BQQP9G91 13150000.000 1137840415.81 86.5278
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-23 IE00BDS67326 2284000.000 152221698.16 66.6470
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-23 IE00BQQP9H09 6150000.000 394580943.78 64.1595
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-23 IE00BL0BMZ89 4050000.000 145796664.41 35.9992
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-23 IE00BMC38736 55400000.000 3274693595.89 59.1100
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-23 IE00BMDH1538 11900000.000 92122907.11 7.7414
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-23 IE00BMDKNW35 43350000.000 715713179.67 16.5101
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-23 IE0000H445G8 425000.000 7460907.84 17.5551
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-23 IE0002PG6CA6 36200000.000 491580028.04 13.5796
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-23 IE0005B8WVT6 540000.000 12437790.51 23.0329
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-23 IE000YU9K6K2 8640000.000 549603004.23 63.6115
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-23 IE000B9PQW54 480000.000 10585494.70 22.0531
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-23 IE0001J5A2T9 475000.000 12265996.50 25.8232
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-23 IE0005TF96I9 300000.000 6251659.31 20.8389
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-23 IE000M7V94E1 26820000.000 1627673057.34 60.6888
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-23 IE000NXF88S1 1060000.000 23451689.61 22.1242
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-23 IE000YYE6WK5 123400000.000 7873830788.16 63.8074
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-23 IE000J6CHW80 2574000.000 62719438.94 24.3665
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-23 IE0007I99HX7 1800000.000 44279021.34 24.5995
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-23 IE000SBU19F7 550000.000 13084369.43 23.7898
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-23 IE0007Y8Y157 14100000.000 374863099.79 26.5860

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.