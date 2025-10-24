Mit einem Plus von zeitweise gut zwei Prozent zählt die Aktie von Sanofi am Freitag zu den größten Gewinnern im EuroStoxx 50. Starke Zahlen zum dritten Quartal schieben den französischen Pharma-Wert kurzzeitig auf den höchsten Stand seit Ende Mai. Vor allem die neuen Produkte, die sich Sanofi auch durch Übernahmen respektive Lizenzdeals ins Portfolio geholt hat, werden gut vom Markt angenommen.Im dritten Quartal wuchs der Pharma-Konzern umsatzseitig um 2,3 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro, der Gewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
