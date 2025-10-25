Aktien im Fokus: Hochgradige Goldfunde stärken Tesoro Golds Vertrauen in das El Zorro-Projekt

Anzeige / Werbung

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) hat breite, hochgradige Goldvererzungen aus den neuesten Bohrungen im El Zorro-Goldprojekt in Chile gemeldet. Die erste Serie von Ergebnissen aus elf Diamantbohrlöchern - drei Infill- und acht Erweiterungsbohrungen - lieferte ermutigende Intervalle aus beiden Programmen. Derzeit führt das Unternehmen drei vollständig finanzierte Diamantbohrprogramme mit einem Gesamtvolumen von rund 38.000 Metern durch.

Dazu gehören 20.000 Meter Infill-Bohrungen zur Unterstützung der Vor-Machbarkeitsstudie (PFS), 6.000 Meter Erweiterungsbohrungen zur Definition flacher nördlicher und südlicher Erweiterungen der Lagerstätte Ternera sowie 12.000 Meter großflächiger Explorationsbohrungen zur Erkundung regionaler Zielgebiete.

Bemerkenswerte Analyseergebnisse in Schlüsselzonen

Das Infill-Programm lieferte herausragende Ergebnisse wie 43,08 m mit 1,98 g/t Au ab 476,00 m (ZDDH0385), einschließlich 5,87 m mit 7,86 g/t Au ab 510,88 m. Ein weiteres Bohrloch, ZDDH00389, durchschnitt 80,20 m mit 0,93 g/t Au ab 118,80 m, einschließlich 31,42 m mit 1,62 g/t Au.

Im Rahmen der Erweiterungsbohrungen durchschnitt ZDDH0387 eine flache, hochgradige Vererzung im nördlichen Erweiterungsbereich von Ternera mit 10,06 m bei 1,70 g/t Au ab 59,74 m, einschließlich 2,21 m bei 7,20 g/t Au. Die Explorationsbohrungen im bislang ungetesteten Zielgebiet La Brea haben begonnen; erste Ergebnisse werden in 4 bis 6 Wochen erwartet.

Erschließung des großflächigen Potenzials

"Nach der kürzlich erfolgten Kapitalerhöhung sind wir nun vollständig finanziert, um eine umfangreiche Bohrphase einzuleiten, die das Potenzial des gesamten El Zorro-Goldprojekts weiter erschließen soll", sagte Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves. "Derzeit laufen zügige Infill-Bohrungen bei Ternera, um die bestehende Ressourcenschätzung (MRE) zu aktualisieren und die Vor-Machbarkeitsstudien zu untermauern, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden."

Parallel dazu prüft Tesoro nahe der Lagerstätte gelegene sowie regionale Zielgebiete wie Kitsune, Calderillas, Toro Blanco und La Brea, um das übergreifende Potenzial des Distrikts aufzuzeigen.

Ressourcenwachstum und Risikominderung im Fokus

Das Infill-Programm zielt darauf ab, das Vertrauen in die Vererzung innerhalb des geplanten Tagebaus bei Ternera zu stärken. Die Erweiterungsbohrungen hingegen richten sich auf vererzte Zonen, die mit dem El Zorro-Tonalit-Intrusivkörper in Zusammenhang stehen - einer wichtigen geologischen Kontrollstruktur für die Goldvererzung in der Region.

"Die heutigen Ergebnisse tragen nicht nur zur Risikominderung des Projekts bei, sondern zeigen auch deutlich das Potenzial zur Erweiterung der flachen Vererzung nördlich und südlich der bestehenden Lagerstätte Ternera", fügte Reeves hinzu.

Auf dem Weg zur Produktion bis 2026

Die laufenden Bohrkampagnen werden bis Mitte 2026 fortgesetzt und sind zentraler Bestandteil von Tesoros Strategie, El Zorro von der Exploration zur Entwicklung voranzubringen. Ziel ist es, die Ressourcengrundlage zu erweitern, neue vererzte Zonen zu definieren und die Lagerstätte Ternera weiter zu entwickeln.

Mit einem Anteil von 95,4% am El Zorro-Goldprojekt über ihre chilenische Tochtergesellschaft ist Tesoro strategisch in einer Region positioniert, die mehrere erstklassige Kupfer- und Goldminen beherbergt. Diese Lage, kombiniert mit einem starken Explorationsmodell, unterstreicht die langfristige Entwicklungsvision des Unternehmens.

