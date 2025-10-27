Anzeige
Montag, 27.10.2025
WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
24.10.25 | 17:13
62,72 Euro
-0,04 % -0,02
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
27.10.2025 08:06 Uhr
53 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 27

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-24 IE00BF541080 303000.000 40074812.66 132.2601
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-24 IE00BF540Z61 851000.000 62076928.82 72.9459
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-24 IE00BQQP9F84 39150000.000 3209830151.72 81.9880
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-24 IE00BDFBTQ78 19525000.000 948477163.44 48.5776
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-24 IE00BYWQWR46 13200000.000 991878917.93 75.1423
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-24 IE00BQQP9G91 13000000.000 1112770945.10 85.5978
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-24 IE00BDS67326 2284000.000 152464592.32 66.7533
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-24 IE00BQQP9H09 6150000.000 394295590.81 64.1131
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-24 IE00BL0BMZ89 4050000.000 145946939.16 36.0363
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-24 IE00BMC38736 55450000.000 3339166157.66 60.2194
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-24 IE00BMDH1538 11950000.000 95063669.92 7.9551
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-24 IE00BMDKNW35 43650000.000 767850786.10 17.5911
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-24 IE0000H445G8 425000.000 7526572.33 17.7096
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-24 IE0002PG6CA6 36250000.000 506720435.77 13.9785
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-24 IE0005B8WVT6 590000.000 13559706.72 22.9826
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-24 IE000YU9K6K2 8640000.000 559769140.52 64.7881
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-24 IE000B9PQW54 480000.000 10616317.88 22.1173
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-24 IE0001J5A2T9 475000.000 12241753.25 25.7721
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-24 IE0005TF96I9 350000.000 7266058.42 20.7602
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-24 IE000M7V94E1 26770000.000 1675082606.30 62.5731
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-24 IE000NXF88S1 1120000.000 24491871.08 21.8677
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-24 IE000YYE6WK5 123500000.000 7887878865.50 63.8695
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-24 IE000J6CHW80 2574000.000 62886209.18 24.4313
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-24 IE0007I99HX7 1800000.000 44340191.19 24.6334
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-24 IE000SBU19F7 550000.000 13086385.27 23.7934
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-24 IE0007Y8Y157 14200000.000 382303382.21 26.9228

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.