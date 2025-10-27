VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-24
|IE00BF541080
|303000.000
|40074812.66
|132.2601
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-24
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62076928.82
|72.9459
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-24
|IE00BQQP9F84
|39150000.000
|3209830151.72
|81.9880
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-24
|IE00BDFBTQ78
|19525000.000
|948477163.44
|48.5776
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-24
|IE00BYWQWR46
|13200000.000
|991878917.93
|75.1423
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-24
|IE00BQQP9G91
|13000000.000
|1112770945.10
|85.5978
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-24
|IE00BDS67326
|2284000.000
|152464592.32
|66.7533
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-24
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|394295590.81
|64.1131
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-24
|IE00BL0BMZ89
|4050000.000
|145946939.16
|36.0363
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-24
|IE00BMC38736
|55450000.000
|3339166157.66
|60.2194
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-24
|IE00BMDH1538
|11950000.000
|95063669.92
|7.9551
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-24
|IE00BMDKNW35
|43650000.000
|767850786.10
|17.5911
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-24
|IE0000H445G8
|425000.000
|7526572.33
|17.7096
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-24
|IE0002PG6CA6
|36250000.000
|506720435.77
|13.9785
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-24
|IE0005B8WVT6
|590000.000
|13559706.72
|22.9826
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-24
|IE000YU9K6K2
|8640000.000
|559769140.52
|64.7881
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-24
|IE000B9PQW54
|480000.000
|10616317.88
|22.1173
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-24
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12241753.25
|25.7721
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-24
|IE0005TF96I9
|350000.000
|7266058.42
|20.7602
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-24
|IE000M7V94E1
|26770000.000
|1675082606.30
|62.5731
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-24
|IE000NXF88S1
|1120000.000
|24491871.08
|21.8677
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-24
|IE000YYE6WK5
|123500000.000
|7887878865.50
|63.8695
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-24
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62886209.18
|24.4313
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-24
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|44340191.19
|24.6334
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-24
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13086385.27
|23.7934
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-24
|IE0007Y8Y157
|14200000.000
|382303382.21
|26.9228
