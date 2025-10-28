Anzeige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, October 28

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-27 IE00BF541080 303000.000 40301334.71 133.0077
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-27 IE00BF540Z61 851000.000 62209366.71 73.1015
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-27 IE00BQQP9F84 39400000.000 3115674913.40 79.0780
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-27 IE00BDFBTQ78 19525000.000 933596799.18 47.8155
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-27 IE00BYWQWR46 13100000.000 992524953.02 75.7653
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-27 IE00BQQP9G91 13000000.000 1080092620.08 83.0840
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-27 IE00BDS67326 2284000.000 152596264.95 66.8110
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-27 IE00BQQP9H09 6150000.000 395791270.07 64.3563
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-27 IE00BL0BMZ89 4050000.000 146937393.66 36.2808
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-27 IE00BMC38736 55450000.000 3425993725.82 61.7853
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-27 IE00BMDH1538 11950000.000 95347772.51 7.9789
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-27 IE00BMDKNW35 43650000.000 790131508.67 18.1015
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-27 IE0000H445G8 425000.000 7613785.31 17.9148
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-27 IE0002PG6CA6 36700000.000 505887836.65 13.7844
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-27 IE0005B8WVT6 590000.000 13477756.00 22.8437
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-27 IE000YU9K6K2 8640000.000 564506202.89 65.3364
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-27 IE000B9PQW54 480000.000 10658855.77 22.2059
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-27 IE0001J5A2T9 475000.000 12247936.76 25.7851
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-27 IE0005TF96I9 350000.000 7344534.46 20.9844
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-27 IE000M7V94E1 26720000.000 1670049505.82 62.5019
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-27 IE000NXF88S1 1170000.000 25705730.49 21.9707
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-27 IE000YYE6WK5 123600000.000 7896329022.24 63.8862
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-27 IE000J6CHW80 2574000.000 63007611.07 24.4785
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-27 IE0007I99HX7 1800000.000 44400496.49 24.6669
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-27 IE000SBU19F7 550000.000 13128124.49 23.8693
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-27 IE0007Y8Y157 14650000.000 404166413.32 27.5882

