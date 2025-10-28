VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 28
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-27
|IE00BF541080
|303000.000
|40301334.71
|133.0077
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-27
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62209366.71
|73.1015
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-27
|IE00BQQP9F84
|39400000.000
|3115674913.40
|79.0780
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-27
|IE00BDFBTQ78
|19525000.000
|933596799.18
|47.8155
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-27
|IE00BYWQWR46
|13100000.000
|992524953.02
|75.7653
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-27
|IE00BQQP9G91
|13000000.000
|1080092620.08
|83.0840
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-27
|IE00BDS67326
|2284000.000
|152596264.95
|66.8110
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-27
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|395791270.07
|64.3563
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-27
|IE00BL0BMZ89
|4050000.000
|146937393.66
|36.2808
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-27
|IE00BMC38736
|55450000.000
|3425993725.82
|61.7853
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-27
|IE00BMDH1538
|11950000.000
|95347772.51
|7.9789
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-27
|IE00BMDKNW35
|43650000.000
|790131508.67
|18.1015
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-27
|IE0000H445G8
|425000.000
|7613785.31
|17.9148
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-27
|IE0002PG6CA6
|36700000.000
|505887836.65
|13.7844
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-27
|IE0005B8WVT6
|590000.000
|13477756.00
|22.8437
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-27
|IE000YU9K6K2
|8640000.000
|564506202.89
|65.3364
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-27
|IE000B9PQW54
|480000.000
|10658855.77
|22.2059
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-27
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12247936.76
|25.7851
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-27
|IE0005TF96I9
|350000.000
|7344534.46
|20.9844
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-27
|IE000M7V94E1
|26720000.000
|1670049505.82
|62.5019
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-27
|IE000NXF88S1
|1170000.000
|25705730.49
|21.9707
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-27
|IE000YYE6WK5
|123600000.000
|7896329022.24
|63.8862
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-27
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63007611.07
|24.4785
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-27
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|44400496.49
|24.6669
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-27
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13128124.49
|23.8693
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-27
|IE0007Y8Y157
|14650000.000
|404166413.32
|27.5882
