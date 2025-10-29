Anzeige
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
WKN: 889539 | ISIN: LU0075646355 | Ticker-Symbol: SOC
Tradegate
29.10.25 | 07:35
15,980 Euro
-3,03 % -0,500
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
OBX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SUBSEA 7 SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SUBSEA 7 SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,87015,96007:37
15,85015,98007:37
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BANK OF QUEENSLAND
BANK OF QUEENSLAND LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BANK OF QUEENSLAND LIMITED4,0200,00 %
CAL-MAINE FOODS INC75,80+0,16 %
CATENA AB43,100+0,70 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC43,700-0,76 %
METHODE ELECTRONICS INC6,300+3,28 %
METROCITY BANKSHARES INC20,600-0,96 %
NORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORPORATION7,670+0,26 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION2,372-1,33 %
SUBSEA 7 SA15,980-3,03 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.