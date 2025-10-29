|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ASML HOLDING NV NY
|USN070592100
|1,8569 USD
|1,5938 EUR
|BANK OF QUEENSLAND LIMITED
|AU000000BOQ8
|0,2 AUD
|0,113 EUR
|CAL-MAINE FOODS INC
|US1280302027
|1,371 USD
|1,1767 EUR
|CATENA AB
|SE0001664707
|4,5 SEK
|0,4119 EUR
|CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
|US1746101054
|0,46 USD
|0,3948 EUR
|METHODE ELECTRONICS INC
|US5915202007
|0,05 USD
|0,0429 EUR
|METROCITY BANKSHARES INC
|US59165J1051
|0,25 USD
|0,2145 EUR
|NORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORP ...
|US6658091094
|0,01 USD
|0,0085 EUR
|PROSPECT CAPITAL CORPORATION
|US74348T1025
|0,045 USD
|0,0386 EUR
|SUBSEA 7 SA
|LU0075646355
|6,5 NOK
|0,559 EUR
