Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 29.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
29.10.25 | 08:23
42,535 Euro
+2,82 % +1,165
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
41,62542,30008:39
41,89042,57008:39
PR Newswire
29.10.2025 08:06 Uhr
11 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 29

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-28 IE00BF541080 303000.000 40316789.38 133.0587
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-28 IE00BF540Z61 851000.000 62267885.65 73.1703
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-28 IE00BQQP9F84 39750000.000 3160564021.41 79.5110
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-28 IE00BDFBTQ78 19525000.000 942170894.91 48.2546
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-28 IE00BYWQWR46 13100000.000 989281075.25 75.5176
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-28 IE00BQQP9G91 12850000.000 1070419989.09 83.3012
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-28 IE00BDS67326 2284000.000 152934884.10 66.9592
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-28 IE00BQQP9H09 6150000.000 391515975.47 63.6611
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-28 IE00BL0BMZ89 4050000.000 145842189.44 36.0104
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-28 IE00BMC38736 55750000.000 3452856673.80 61.9346
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-28 IE00BMDH1538 11950000.000 97379776.15 8.1489
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-28 IE00BMDKNW35 43650000.000 775746513.56 17.7720
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-28 IE0000H445G8 425000.000 7567250.39 17.8053
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-28 IE0002PG6CA6 36700000.000 486579253.30 13.2583
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-28 IE0005B8WVT6 590000.000 13388139.46 22.6918
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-28 IE000YU9K6K2 8640000.000 553618257.46 64.0762
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-28 IE000B9PQW54 480000.000 10647354.44 22.1820
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-28 IE0001J5A2T9 475000.000 12142405.33 25.5630
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-28 IE0005TF96I9 350000.000 7293608.56 20.8389
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-28 IE000M7V94E1 26720000.000 1742696115.85 65.2207
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-28 IE000NXF88S1 1170000.000 25817467.42 22.0662
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-28 IE000YYE6WK5 123700000.000 7887926303.98 63.7666
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-28 IE000J6CHW80 2574000.000 63026780.12 24.4859
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-28 IE0007I99HX7 1800000.000 44008989.62 24.4494
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-28 IE000SBU19F7 550000.000 12982929.18 23.6053
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-28 IE0007Y8Y157 15050000.000 407489714.04 27.0757

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.