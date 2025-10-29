VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-28
|IE00BF541080
|303000.000
|40316789.38
|133.0587
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-28
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62267885.65
|73.1703
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-28
|IE00BQQP9F84
|39750000.000
|3160564021.41
|79.5110
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-28
|IE00BDFBTQ78
|19525000.000
|942170894.91
|48.2546
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-28
|IE00BYWQWR46
|13100000.000
|989281075.25
|75.5176
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-28
|IE00BQQP9G91
|12850000.000
|1070419989.09
|83.3012
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-28
|IE00BDS67326
|2284000.000
|152934884.10
|66.9592
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-28
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|391515975.47
|63.6611
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-28
|IE00BL0BMZ89
|4050000.000
|145842189.44
|36.0104
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-28
|IE00BMC38736
|55750000.000
|3452856673.80
|61.9346
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-28
|IE00BMDH1538
|11950000.000
|97379776.15
|8.1489
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-28
|IE00BMDKNW35
|43650000.000
|775746513.56
|17.7720
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-28
|IE0000H445G8
|425000.000
|7567250.39
|17.8053
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-28
|IE0002PG6CA6
|36700000.000
|486579253.30
|13.2583
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-28
|IE0005B8WVT6
|590000.000
|13388139.46
|22.6918
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-28
|IE000YU9K6K2
|8640000.000
|553618257.46
|64.0762
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-28
|IE000B9PQW54
|480000.000
|10647354.44
|22.1820
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-28
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12142405.33
|25.5630
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-28
|IE0005TF96I9
|350000.000
|7293608.56
|20.8389
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-28
|IE000M7V94E1
|26720000.000
|1742696115.85
|65.2207
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-28
|IE000NXF88S1
|1170000.000
|25817467.42
|22.0662
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-28
|IE000YYE6WK5
|123700000.000
|7887926303.98
|63.7666
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-28
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63026780.12
|24.4859
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-28
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|44008989.62
|24.4494
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-28
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12982929.18
|23.6053
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-28
|IE0007Y8Y157
|15050000.000
|407489714.04
|27.0757
