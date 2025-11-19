Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 19.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Stuttgart
19.11.25 | 08:46
61,89 Euro
-0,04 % -0,03
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,2562,4709:24
62,2562,4709:24
PR Newswire
19.11.2025 08:06 Uhr
32 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 19

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-18 IE00BF541080 311000.000 41330110.25 132.8942
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-18 IE00BF540Z61 851000.000 61566828.88 72.3464
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-18 IE00BQQP9F84 39850000.000 3372878850.73 84.6394
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-18 IE00BDFBTQ78 19725000.000 958165673.68 48.5762
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-18 IE00BYWQWR46 12450000.000 882384414.21 70.8743
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-18 IE00BQQP9G91 12550000.000 1090014413.54 86.8537
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-18 IE00BDS67326 2362000.000 158595301.14 67.1445
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-18 IE00BQQP9H09 6150000.000 375504915.23 61.0577
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-18 IE00BL0BMZ89 4100000.000 142245946.48 34.6941
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-18 IE00BMC38736 56650000.000 3227923981.95 56.9801
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-18 IE00BMDH1538 12100000.000 87538245.76 7.2346
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-18 IE00BMDKNW35 42250000.000 515726550.21 12.2065
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-18 IE0000H445G8 470000.000 8139075.05 17.3172
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-18 IE0002PG6CA6 39650000.000 550170224.87 13.8757
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-18 IE0005B8WVT6 480000.000 10349435.76 21.5613
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-18 IE000YU9K6K2 9140000.000 502589566.64 54.9879
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-18 IE000B9PQW54 650000.000 14410481.34 22.1700
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-18 IE0001J5A2T9 475000.000 11695842.45 24.6228
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-18 IE0005TF96I9 400000.000 8230502.16 20.5763
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-18 IE000M7V94E1 27370000.000 1464693039.72 53.5145
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-18 IE000NXF88S1 1320000.000 29842974.83 22.6083
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-18 IE000YYE6WK5 124300000.000 7389998795.43 59.4529
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-18 IE000J6CHW80 2574000.000 62248982.53 24.1838
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-18 IE0007I99HX7 1800000.000 42784412.86 23.7691
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-18 IE000SBU19F7 550000.000 12480194.66 22.6913
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-18 IE0007Y8Y157 17000000.000 408018562.86 24.0011

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.