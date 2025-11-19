VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-18
|IE00BF541080
|311000.000
|41330110.25
|132.8942
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-18
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61566828.88
|72.3464
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-18
|IE00BQQP9F84
|39850000.000
|3372878850.73
|84.6394
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-18
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|958165673.68
|48.5762
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-18
|IE00BYWQWR46
|12450000.000
|882384414.21
|70.8743
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-18
|IE00BQQP9G91
|12550000.000
|1090014413.54
|86.8537
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-18
|IE00BDS67326
|2362000.000
|158595301.14
|67.1445
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-18
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|375504915.23
|61.0577
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-18
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|142245946.48
|34.6941
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-18
|IE00BMC38736
|56650000.000
|3227923981.95
|56.9801
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-18
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|87538245.76
|7.2346
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-18
|IE00BMDKNW35
|42250000.000
|515726550.21
|12.2065
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-18
|IE0000H445G8
|470000.000
|8139075.05
|17.3172
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-18
|IE0002PG6CA6
|39650000.000
|550170224.87
|13.8757
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-18
|IE0005B8WVT6
|480000.000
|10349435.76
|21.5613
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-18
|IE000YU9K6K2
|9140000.000
|502589566.64
|54.9879
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-18
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14410481.34
|22.1700
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-18
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11695842.45
|24.6228
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-18
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8230502.16
|20.5763
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-18
|IE000M7V94E1
|27370000.000
|1464693039.72
|53.5145
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-18
|IE000NXF88S1
|1320000.000
|29842974.83
|22.6083
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-18
|IE000YYE6WK5
|124300000.000
|7389998795.43
|59.4529
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-18
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62248982.53
|24.1838
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-18
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|42784412.86
|23.7691
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-18
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12480194.66
|22.6913
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-18
|IE0007Y8Y157
|17000000.000
|408018562.86
|24.0011
