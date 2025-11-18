VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-17
|IE00BF541080
|311000.000
|41365035.65
|133.0065
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-17
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61666163.18
|72.4632
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-17
|IE00BQQP9F84
|39850000.000
|3369472806.94
|84.5539
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-17
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|973315423.06
|49.3443
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-17
|IE00BYWQWR46
|12450000.000
|890453245.69
|71.5223
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-17
|IE00BQQP9G91
|12500000.000
|1088578103.88
|87.0862
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-17
|IE00BDS67326
|2362000.000
|158927854.11
|67.2853
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-17
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|374946975.47
|60.9670
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-17
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|143639628.36
|35.0341
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-17
|IE00BMC38736
|56800000.000
|3307055723.09
|58.2228
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-17
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|90097241.29
|7.4461
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-17
|IE00BMDKNW35
|42600000.000
|513732541.76
|12.0594
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-17
|IE0000H445G8
|470000.000
|8222408.01
|17.4945
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-17
|IE0002PG6CA6
|39050000.000
|545276276.64
|13.9635
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-17
|IE0005B8WVT6
|480000.000
|10393180.94
|21.6525
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-17
|IE000YU9K6K2
|9140000.000
|502081260.52
|54.9323
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-17
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14353576.92
|22.0824
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-17
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11857502.55
|24.9632
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-17
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8210887.29
|20.5272
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-17
|IE000M7V94E1
|27320000.000
|1480670622.31
|54.1973
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-17
|IE000NXF88S1
|1320000.000
|29612464.87
|22.4337
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-17
|IE000YYE6WK5
|124300000.000
|7511855192.09
|60.4333
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-17
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62335383.31
|24.2173
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-17
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|42831477.96
|23.7953
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-17
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12445945.15
|22.6290
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-17
|IE0007Y8Y157
|16900000.000
|409915093.19
|24.2553
© 2025 PR Newswire