18.11.2025
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 18

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-17 IE00BF541080 311000.000 41365035.65 133.0065
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-17 IE00BF540Z61 851000.000 61666163.18 72.4632
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-17 IE00BQQP9F84 39850000.000 3369472806.94 84.5539
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-17 IE00BDFBTQ78 19725000.000 973315423.06 49.3443
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-17 IE00BYWQWR46 12450000.000 890453245.69 71.5223
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-17 IE00BQQP9G91 12500000.000 1088578103.88 87.0862
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-17 IE00BDS67326 2362000.000 158927854.11 67.2853
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-17 IE00BQQP9H09 6150000.000 374946975.47 60.9670
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-17 IE00BL0BMZ89 4100000.000 143639628.36 35.0341
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-17 IE00BMC38736 56800000.000 3307055723.09 58.2228
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-17 IE00BMDH1538 12100000.000 90097241.29 7.4461
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-17 IE00BMDKNW35 42600000.000 513732541.76 12.0594
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-17 IE0000H445G8 470000.000 8222408.01 17.4945
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-17 IE0002PG6CA6 39050000.000 545276276.64 13.9635
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-17 IE0005B8WVT6 480000.000 10393180.94 21.6525
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-17 IE000YU9K6K2 9140000.000 502081260.52 54.9323
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-17 IE000B9PQW54 650000.000 14353576.92 22.0824
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-17 IE0001J5A2T9 475000.000 11857502.55 24.9632
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-17 IE0005TF96I9 400000.000 8210887.29 20.5272
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-17 IE000M7V94E1 27320000.000 1480670622.31 54.1973
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-17 IE000NXF88S1 1320000.000 29612464.87 22.4337
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-17 IE000YYE6WK5 124300000.000 7511855192.09 60.4333
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-17 IE000J6CHW80 2574000.000 62335383.31 24.2173
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-17 IE0007I99HX7 1800000.000 42831477.96 23.7953
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-17 IE000SBU19F7 550000.000 12445945.15 22.6290
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-17 IE0007Y8Y157 16900000.000 409915093.19 24.2553

