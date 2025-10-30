Der DAX hat am Mittwoch Federn gelassen. Aus dem Handel ging er am Ende mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 24.124,21 Zählern. Nach der wohl positiven Entwicklung des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping dürfte der deutsche Leitindex zum Start in den Donnerstag aber wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,3 Prozent höher auf 24.196 Punkte.Auf der Terminseite steht am heutigen Donnerstag einiges auf dem Programm. Konjunkturseitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
