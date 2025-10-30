Wacker Chemie hat nach wie vor mit einem sehr schwierigen Marktumfeld zu kämpfen. Deshalb hat das Unternehmen nun die Prognose etwas angepasst. Demnach sollen die Erlöse im Gesamtjahr nun eher am unteren Ende der seit Sommer erwarteten Bandbreite von 5,5 bis 5,9 Milliarden Euro liegen. Auch bei der EBITDA-Prognose wird der MDAX-Konzern vorsichtiger.So dürfte man einen operativen Gewinn in der unteren Hälfte der angepeilten Spanne von 500 bis 700 Millionen Euro erwirtschaften. Im dritten Quartal ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.