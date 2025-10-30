Wacker Chemie hat nach wie vor mit einem sehr schwierigen Marktumfeld zu kämpfen. Deshalb hat das Unternehmen nun die Prognose etwas angepasst. Demnach sollen die Erlöse im Gesamtjahr nun eher am unteren Ende der seit Sommer erwarteten Bandbreite von 5,5 bis 5,9 Milliarden Euro liegen. Auch bei der EBITDA-Prognose wird der MDAX-Konzern vorsichtiger.So dürfte man einen operativen Gewinn in der unteren Hälfte der angepeilten Spanne von 500 bis 700 Millionen Euro erwirtschaften. Im dritten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär