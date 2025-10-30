VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-29
|IE00BF541080
|303000.000
|40310908.35
|133.0393
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-29
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62248314.88
|73.1473
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-29
|IE00BQQP9F84
|39750000.000
|3182084540.77
|80.0524
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-29
|IE00BDFBTQ78
|19525000.000
|957161023.57
|49.0223
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-29
|IE00BYWQWR46
|13100000.000
|987648783.80
|75.3930
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-29
|IE00BQQP9G91
|12750000.000
|1068257868.23
|83.7849
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-29
|IE00BDS67326
|2284000.000
|153156778.38
|67.0564
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-29
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|386403534.92
|62.8298
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-29
|IE00BL0BMZ89
|4050000.000
|145346068.75
|35.8879
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-29
|IE00BMC38736
|55750000.000
|3505238422.41
|62.8742
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-29
|IE00BMDH1538
|11950000.000
|100448500.91
|8.4057
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-29
|IE00BMDKNW35
|43800000.000
|762666341.00
|17.4125
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-29
|IE0000H445G8
|425000.000
|7646587.77
|17.9920
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-29
|IE0002PG6CA6
|37400000.000
|500797843.56
|13.3903
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-29
|IE0005B8WVT6
|640000.000
|14300681.64
|22.3448
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-29
|IE000YU9K6K2
|8790000.000
|565084429.91
|64.2872
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-29
|IE000B9PQW54
|480000.000
|10553559.73
|21.9866
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-29
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11925250.96
|25.1058
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-29
|IE0005TF96I9
|350000.000
|7229227.87
|20.6549
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-29
|IE000M7V94E1
|26720000.000
|1800435263.53
|67.3816
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-29
|IE000NXF88S1
|1170000.000
|26505010.32
|22.6539
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-29
|IE000YYE6WK5
|123700000.000
|7863720823.53
|63.5709
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-29
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62993289.10
|24.4729
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-29
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43714038.54
|24.2856
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-29
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12794346.08
|23.2624
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-29
|IE0007Y8Y157
|15250000.000
|419158657.37
|27.4858
© 2025 PR Newswire