Donnerstag, 30.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Weltweiter Kaliboom treibt Nachfrage - ACM positioniert sich im 93,5 Mrd. USD-Markt bis 2032!!
PR Newswire
30.10.2025 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 30

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-29 IE00BF541080 303000.000 40310908.35 133.0393
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-29 IE00BF540Z61 851000.000 62248314.88 73.1473
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-29 IE00BQQP9F84 39750000.000 3182084540.77 80.0524
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-29 IE00BDFBTQ78 19525000.000 957161023.57 49.0223
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-29 IE00BYWQWR46 13100000.000 987648783.80 75.3930
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-29 IE00BQQP9G91 12750000.000 1068257868.23 83.7849
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-29 IE00BDS67326 2284000.000 153156778.38 67.0564
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-29 IE00BQQP9H09 6150000.000 386403534.92 62.8298
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-29 IE00BL0BMZ89 4050000.000 145346068.75 35.8879
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-29 IE00BMC38736 55750000.000 3505238422.41 62.8742
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-29 IE00BMDH1538 11950000.000 100448500.91 8.4057
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-29 IE00BMDKNW35 43800000.000 762666341.00 17.4125
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-29 IE0000H445G8 425000.000 7646587.77 17.9920
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-29 IE0002PG6CA6 37400000.000 500797843.56 13.3903
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-29 IE0005B8WVT6 640000.000 14300681.64 22.3448
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-29 IE000YU9K6K2 8790000.000 565084429.91 64.2872
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-29 IE000B9PQW54 480000.000 10553559.73 21.9866
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-29 IE0001J5A2T9 475000.000 11925250.96 25.1058
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-29 IE0005TF96I9 350000.000 7229227.87 20.6549
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-29 IE000M7V94E1 26720000.000 1800435263.53 67.3816
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-29 IE000NXF88S1 1170000.000 26505010.32 22.6539
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-29 IE000YYE6WK5 123700000.000 7863720823.53 63.5709
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-29 IE000J6CHW80 2574000.000 62993289.10 24.4729
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-29 IE0007I99HX7 1800000.000 43714038.54 24.2856
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-29 IE000SBU19F7 550000.000 12794346.08 23.2624
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-29 IE0007Y8Y157 15250000.000 419158657.37 27.4858

