VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 31
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-30
|IE00BF541080
|303000.000
|40311902.01
|133.0426
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-30
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62006002.44
|72.8625
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-30
|IE00BQQP9F84
|39400000.000
|3202873609.10
|81.2912
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-30
|IE00BDFBTQ78
|19525000.000
|960022616.71
|49.1689
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-30
|IE00BYWQWR46
|13100000.000
|960862716.89
|73.3483
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-30
|IE00BQQP9G91
|12700000.000
|1074356697.77
|84.5950
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-30
|IE00BDS67326
|2284000.000
|152207599.39
|66.6408
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-30
|IE00BQQP9H09
|6200000.000
|388395677.02
|62.6445
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-30
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|146550606.89
|35.7441
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-30
|IE00BMC38736
|56150000.000
|3480973361.90
|61.9942
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-30
|IE00BMDH1538
|11950000.000
|98548073.29
|8.2467
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-30
|IE00BMDKNW35
|43800000.000
|728136084.25
|16.6241
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-30
|IE0000H445G8
|425000.000
|7519308.60
|17.6925
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-30
|IE0002PG6CA6
|37400000.000
|508245267.91
|13.5894
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-30
|IE0005B8WVT6
|640000.000
|13930975.98
|21.7671
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-30
|IE000YU9K6K2
|8940000.000
|563487453.66
|63.0299
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-30
|IE000B9PQW54
|480000.000
|10596726.93
|22.0765
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-30
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11825554.73
|24.8959
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-30
|IE0005TF96I9
|350000.000
|7208946.57
|20.5970
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-30
|IE000M7V94E1
|26820000.000
|1797217216.95
|67.0103
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-30
|IE000NXF88S1
|1170000.000
|26619757.46
|22.7519
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-30
|IE000YYE6WK5
|123700000.000
|7814459939.59
|63.1727
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-30
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62855722.04
|24.4195
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-30
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43636055.01
|24.2423
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-30
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12748102.66
|23.1784
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-30
|IE0007Y8Y157
|15600000.000
|431431407.20
|27.6559
