Freitag, 31.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Buy the Dip? Ethereum explodiert während der Preis hinkt und Republic holt sich $100M für die Zukunft!
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, October 31

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-30 IE00BF541080 303000.000 40311902.01 133.0426
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-30 IE00BF540Z61 851000.000 62006002.44 72.8625
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-30 IE00BQQP9F84 39400000.000 3202873609.10 81.2912
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-30 IE00BDFBTQ78 19525000.000 960022616.71 49.1689
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-30 IE00BYWQWR46 13100000.000 960862716.89 73.3483
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-30 IE00BQQP9G91 12700000.000 1074356697.77 84.5950
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-30 IE00BDS67326 2284000.000 152207599.39 66.6408
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-30 IE00BQQP9H09 6200000.000 388395677.02 62.6445
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-30 IE00BL0BMZ89 4100000.000 146550606.89 35.7441
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-30 IE00BMC38736 56150000.000 3480973361.90 61.9942
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-30 IE00BMDH1538 11950000.000 98548073.29 8.2467
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-30 IE00BMDKNW35 43800000.000 728136084.25 16.6241
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-30 IE0000H445G8 425000.000 7519308.60 17.6925
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-30 IE0002PG6CA6 37400000.000 508245267.91 13.5894
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-30 IE0005B8WVT6 640000.000 13930975.98 21.7671
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-30 IE000YU9K6K2 8940000.000 563487453.66 63.0299
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-30 IE000B9PQW54 480000.000 10596726.93 22.0765
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-30 IE0001J5A2T9 475000.000 11825554.73 24.8959
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-30 IE0005TF96I9 350000.000 7208946.57 20.5970
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-30 IE000M7V94E1 26820000.000 1797217216.95 67.0103
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-30 IE000NXF88S1 1170000.000 26619757.46 22.7519
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-30 IE000YYE6WK5 123700000.000 7814459939.59 63.1727
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-30 IE000J6CHW80 2574000.000 62855722.04 24.4195
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-30 IE0007I99HX7 1800000.000 43636055.01 24.2423
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-30 IE000SBU19F7 550000.000 12748102.66 23.1784
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-30 IE0007Y8Y157 15600000.000 431431407.20 27.6559

