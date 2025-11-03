Anzeige
Der menschliche Genius hinter den Maschinen: Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft
PR Newswire
03.11.2025 08:06 Uhr
22 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 03

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-31 IE00BF541080 307000.000 40856961.55 133.0846
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-31 IE00BF540Z61 851000.000 61916064.73 72.7568
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-10-31 IE00BQQP9F84 39400000.000 3181967190.71 80.7606
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-10-31 IE00BDFBTQ78 19525000.000 952944294.11 48.8064
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-10-31 IE00BYWQWR46 13100000.000 971433306.51 74.1552
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-10-31 IE00BQQP9G91 12700000.000 1068994459.83 84.1728
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-10-31 IE00BDS67326 2306000.000 153688303.57 66.6471
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-10-31 IE00BQQP9H09 6200000.000 389817444.44 62.8738
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-10-31 IE00BL0BMZ89 4100000.000 146516610.80 35.7358
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-10-31 IE00BMC38736 56500000.000 3495210499.09 61.8621
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-10-31 IE00BMDH1538 11850000.000 97294559.43 8.2105
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-10-31 IE00BMDKNW35 43950000.000 746696188.92 16.9897
VanEck New China UCITS ETF 2025-10-31 IE0000H445G8 470000.000 8309172.85 17.6791
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-10-31 IE0002PG6CA6 37550000.000 507753877.04 13.5221
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-10-31 IE0005B8WVT6 640000.000 13918902.33 21.7483
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-10-31 IE000YU9K6K2 8940000.000 576182511.02 64.4499
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-10-31 IE000B9PQW54 480000.000 10702147.51 22.2961
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-10-31 IE0001J5A2T9 475000.000 11864807.10 24.9785
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-10-31 IE0005TF96I9 350000.000 7167512.30 20.4786
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-10-31 IE000M7V94E1 27070000.000 1795568425.13 66.3306
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-10-31 IE000NXF88S1 1220000.000 27528688.53 22.5645
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-10-31 IE000YYE6WK5 123700000.000 7876953569.11 63.6779
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-10-31 IE000J6CHW80 2574000.000 62775176.38 24.3882
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-10-31 IE0007I99HX7 1800000.000 43917788.19 24.3988
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-10-31 IE000SBU19F7 550000.000 12804896.99 23.2816
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-10-31 IE0007Y8Y157 15750000.000 443495974.76 28.1585

