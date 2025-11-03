VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-31
|IE00BF541080
|307000.000
|40856961.55
|133.0846
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-31
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61916064.73
|72.7568
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-31
|IE00BQQP9F84
|39400000.000
|3181967190.71
|80.7606
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-10-31
|IE00BDFBTQ78
|19525000.000
|952944294.11
|48.8064
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-10-31
|IE00BYWQWR46
|13100000.000
|971433306.51
|74.1552
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-10-31
|IE00BQQP9G91
|12700000.000
|1068994459.83
|84.1728
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-10-31
|IE00BDS67326
|2306000.000
|153688303.57
|66.6471
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-31
|IE00BQQP9H09
|6200000.000
|389817444.44
|62.8738
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-31
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|146516610.80
|35.7358
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-10-31
|IE00BMC38736
|56500000.000
|3495210499.09
|61.8621
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-10-31
|IE00BMDH1538
|11850000.000
|97294559.43
|8.2105
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-10-31
|IE00BMDKNW35
|43950000.000
|746696188.92
|16.9897
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-10-31
|IE0000H445G8
|470000.000
|8309172.85
|17.6791
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-10-31
|IE0002PG6CA6
|37550000.000
|507753877.04
|13.5221
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-10-31
|IE0005B8WVT6
|640000.000
|13918902.33
|21.7483
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-10-31
|IE000YU9K6K2
|8940000.000
|576182511.02
|64.4499
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-10-31
|IE000B9PQW54
|480000.000
|10702147.51
|22.2961
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-10-31
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11864807.10
|24.9785
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-10-31
|IE0005TF96I9
|350000.000
|7167512.30
|20.4786
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-10-31
|IE000M7V94E1
|27070000.000
|1795568425.13
|66.3306
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-10-31
|IE000NXF88S1
|1220000.000
|27528688.53
|22.5645
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-10-31
|IE000YYE6WK5
|123700000.000
|7876953569.11
|63.6779
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-10-31
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62775176.38
|24.3882
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-10-31
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43917788.19
|24.3988
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-10-31
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12804896.99
|23.2816
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-10-31
|IE0007Y8Y157
|15750000.000
|443495974.76
|28.1585
© 2025 PR Newswire