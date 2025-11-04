Anzeige
Der menschliche Genius hinter den Maschinen: Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 04

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-03 IE00BF541080 307000.000 40828086.30 132.9905
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-03 IE00BF540Z61 851000.000 61691280.93 72.4927
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-03 IE00BQQP9F84 39550000.000 3173084904.91 80.2297
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-03 IE00BDFBTQ78 19525000.000 943625258.89 48.3291
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-03 IE00BYWQWR46 13000000.000 962217742.79 74.0167
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-03 IE00BQQP9G91 12600000.000 1045887052.78 83.0069
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-03 IE00BDS67326 2306000.000 153688830.95 66.6474
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-03 IE00BQQP9H09 6150000.000 383732954.36 62.3956
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-03 IE00BL0BMZ89 4100000.000 146296614.10 35.6821
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-03 IE00BMC38736 56500000.000 3522692268.30 62.3485
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-03 IE00BMDH1538 11550000.000 96575078.85 8.3615
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-03 IE00BMDKNW35 43950000.000 757468987.45 17.2348
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-03 IE0000H445G8 470000.000 8377858.47 17.8252
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-03 IE0002PG6CA6 37750000.000 489873351.11 12.9768
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-03 IE0005B8WVT6 640000.000 13860927.74 21.6577
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-03 IE000YU9K6K2 8940000.000 560845085.31 62.7343
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-03 IE000B9PQW54 410000.000 9097324.17 22.1886
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-03 IE0001J5A2T9 475000.000 11794119.60 24.8297
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-03 IE0005TF96I9 350000.000 7188468.88 20.5385
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-03 IE000M7V94E1 27220000.000 1741801067.61 63.9898
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-03 IE000NXF88S1 1270000.000 29255810.81 23.0361
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-03 IE000YYE6WK5 123700000.000 7974212356.50 64.4641
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-03 IE000J6CHW80 2574000.000 62611667.84 24.3247
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-03 IE0007I99HX7 1800000.000 43705492.99 24.2808
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-03 IE000SBU19F7 550000.000 12760427.27 23.2008
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-03 IE0007Y8Y157 16050000.000 439778806.85 27.4005

