VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 04
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-03
|IE00BF541080
|307000.000
|40828086.30
|132.9905
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-03
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61691280.93
|72.4927
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-03
|IE00BQQP9F84
|39550000.000
|3173084904.91
|80.2297
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-03
|IE00BDFBTQ78
|19525000.000
|943625258.89
|48.3291
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-03
|IE00BYWQWR46
|13000000.000
|962217742.79
|74.0167
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-03
|IE00BQQP9G91
|12600000.000
|1045887052.78
|83.0069
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-03
|IE00BDS67326
|2306000.000
|153688830.95
|66.6474
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-03
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|383732954.36
|62.3956
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-03
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|146296614.10
|35.6821
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-03
|IE00BMC38736
|56500000.000
|3522692268.30
|62.3485
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-03
|IE00BMDH1538
|11550000.000
|96575078.85
|8.3615
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-03
|IE00BMDKNW35
|43950000.000
|757468987.45
|17.2348
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-03
|IE0000H445G8
|470000.000
|8377858.47
|17.8252
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-03
|IE0002PG6CA6
|37750000.000
|489873351.11
|12.9768
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-03
|IE0005B8WVT6
|640000.000
|13860927.74
|21.6577
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-03
|IE000YU9K6K2
|8940000.000
|560845085.31
|62.7343
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-03
|IE000B9PQW54
|410000.000
|9097324.17
|22.1886
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-03
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11794119.60
|24.8297
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-03
|IE0005TF96I9
|350000.000
|7188468.88
|20.5385
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-03
|IE000M7V94E1
|27220000.000
|1741801067.61
|63.9898
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-03
|IE000NXF88S1
|1270000.000
|29255810.81
|23.0361
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-03
|IE000YYE6WK5
|123700000.000
|7974212356.50
|64.4641
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-03
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62611667.84
|24.3247
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-03
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43705492.99
|24.2808
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-03
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12760427.27
|23.2008
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-03
|IE0007Y8Y157
|16050000.000
|439778806.85
|27.4005
