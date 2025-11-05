Seit dem Frühjahr 2025 haben Wasserstoff-Aktien spürbar an Fahrt aufgenommen. Der Index Wasserstoff Europe, dem unter anderem Linde, ITM Power und PowerCell Sweden angehören, markierte im Oktober ein neues Jahreshoch. Zuletzt korrigierten die im Index enthaltenen Papiere wieder etwas. Doch diese Phase könnte sich als attraktive Einstiegschance erweisen.Die Tendenz ist klar. Überwiegend verbesserte Rahmenbedingungen, zahlreiche nun endlich greifbare Großprojekte und sinkende Kosten könnten dafür ...

