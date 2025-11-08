NurExone: Einstieg ins BioFab Startup Lab stärkt US-Fokus auf regenerative Medizin

Anzeige / Werbung

US-Förderprogramm unterstützt Wachstumsstrategie

NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) hat einen weiteren Meilenstein in seiner internationalen Wachstumsstrategie erreicht: Das Unternehmen wurde in das BioFab Startup Lab des Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) aufgenommen. Dieses Programm ist Teil des BioFabUSA-Initiative und wurde durch einen Zuschuss der U.S. Economic Development Administration ins Leben gerufen. Es soll Biotechnologieunternehmen in der Frühphase dabei unterstützen, Innovationen im Bereich der regenerativen Medizin in skalierbare, wirtschaftlich tragfähige Produktionsprozesse zu überführen.

US-Politik setzt auf Bioproduktion

Die Aufnahme von NurExone erfolgt in einem günstigen politischen Umfeld. Denn jüngste Gesetzgebungen sowie Initiativen auf Bundesebene - darunter eine Executive Order des Weißen Hauses zur Förderung der Bioökonomie - heben die strategische Bedeutung der Bioproduktion für die Vereinigten Staaten hervor. Sie wird zunehmend als neue Säule moderner Fertigung betrachtet und neben Bereichen wie Halbleitern und sauberer Energie als zukunftsweisend eingestuft.

Infrastrukturvorteil für Exosomenproduktion

Die Biofabrikation wird zur industriellen Grundlage der Medizin der nächsten Generation. Die staatliche Unterstützung für Programme wie dieses zeigt, dass sich die US-Prioritäten über Halbleiter und saubere Energie hinaus auf die Bioproduktion ausweiten, erklärte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone. Er sieht in der ARMI-Initiative bedeutende Chancen für die weitere Kommerzialisierung: Das ARMI-Ökosystem und die dazugehörige Infrastruktur haben das Potenzial, dem Unternehmen langfristige kommerzielle Vorteile bei der GMP-gerechten Exosomenproduktion in den USA zu verschaffen und die Markteinführungszeit unserer Produkte zu verkürzen.

Exo-Top: Neue Anlage für GMP-Exosomen in Planung

Die US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. treibt die Pläne für eine GMP-konforme Produktionsstätte für sogenannte naive Exosomen aktiv voran. Die Beteiligung am ARMI-Programm soll den strategischen Wert des Unternehmens sowohl für Partner als auch für Aktionäre weiter erhöhen.

Biofabrikation als Schlüsseltechnologie

Die Biofabrikation gilt als Schlüsseltechnologie im Bereich der regenerativen Medizin. Sie kombiniert lebende Zellen und biologische Materialien zur Herstellung von Gewebe und therapeutischen Produkten. Damit schließt sie die Lücke zwischen wissenschaftlicher Forschung und industrieller Anwendung - und ebnet den Weg für neue medizinische Lösungen der nächsten Generation.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

