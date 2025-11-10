Lion Smart Production hat eine Partnerschaft mit Castrol geschlossen, um die Entwicklung eines neuen "Batteriemoduls für leistungsstarke EV-Anwendungen" voranzutreiben. Dabei soll dass Knowhow der Partner zur Batteriedirektkühlung kombiniert werden. Die Lion E-Mobility AG Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen und die Tochtergesellschaft Lion Smart Production GmbH setzen bei ihren Produkten regelmäßig auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net