PTA-Adhoc: Weng Fine Art AG: Weng Fine Art kooperiert beim Editionsvertrieb mit Sotheby's und erwartet daraus signifikante Umsatzerlöse

Monheim am Rhein (pta000/10.11.2025/17:05 UTC+1)

Monheim am Rhein, 10.11.2025 (17:05): Die Weng Fine Art AG und ihr E-Commerce- Tochterunternehmen ArtXX AG (gemeinsam "WFA") sind eine Kooperation mit dem Auktionshaus Sotheby's, New York, eingegangen, in deren Rahmen die WFA insbesondere ihre hochwertigen Editionen über den "Sotheby's Market Place" vertreiben wird. Im Rahmen eines Pilotprojektes hat sich gezeigt, dass die erzielten Absätze deutlich über den vorherigen Erwartungen liegen. Der Vorstand geht auf dieser Grundlage davon aus, dass über den neuen Vertriebskanal bereits im ersten Jahr der Kooperation ein Umsatzvolumen von mindestens EUR 1 Mio. erzielt werden könnte. Darüber hinaus berät die WFA Sotheby's beim Ausbau ihres Marktplatzes im Editionsbereich.

