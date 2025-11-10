Anzeige
Montag, 10.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Glencore schließt wohl größte Kupferhütte - Kupferpreis vor Rallye? Neuer Explorer im Fokus!
WKN: 875207 | ISIN: US8358981079
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
nicht mehr börsennotiert
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
SOTHEBYS Chart 1 Jahr
10.11.2025 17:39 Uhr
Weng Fine Art AG: Weng Fine Art kooperiert beim Editionsvertrieb mit Sotheby's und erwartet daraus signifikante Umsatzerlöse

DJ PTA-Adhoc: Weng Fine Art AG: Weng Fine Art kooperiert beim Editionsvertrieb mit Sotheby's und erwartet daraus signifikante Umsatzerlöse

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Weng Fine Art AG: Weng Fine Art kooperiert beim Editionsvertrieb mit Sotheby's und erwartet daraus signifikante Umsatzerlöse

Monheim am Rhein (pta000/10.11.2025/17:05 UTC+1)

Monheim am Rhein, 10.11.2025 (17:05): Die Weng Fine Art AG und ihr E-Commerce- Tochterunternehmen ArtXX AG (gemeinsam "WFA") sind eine Kooperation mit dem Auktionshaus Sotheby's, New York, eingegangen, in deren Rahmen die WFA insbesondere ihre hochwertigen Editionen über den "Sotheby's Market Place" vertreiben wird. Im Rahmen eines Pilotprojektes hat sich gezeigt, dass die erzielten Absätze deutlich über den vorherigen Erwartungen liegen. Der Vorstand geht auf dieser Grundlage davon aus, dass über den neuen Vertriebskanal bereits im ersten Jahr der Kooperation ein Umsatzvolumen von mindestens EUR 1 Mio. erzielt werden könnte. Darüber hinaus berät die WFA Sotheby's beim Ausbau ihres Marktplatzes im Editionsbereich.

Aussender:      Weng Fine Art AG 
           Rheinpromenade 13 
           40789 Monheim am Rhein 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Rüdiger K. Weng 
Tel.:         +49 2173 690870-0 
E-Mail:        weng@wengfineart.com 
Website:       www.wengfineart.com 
ISIN(s):       DE0005181606 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762790700509 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 11:05 ET (16:05 GMT)

© 2025 Dow Jones News
