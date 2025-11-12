VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-11
|IE00BF541080
|307000.000
|40825348.99
|132.9816
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-11
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61743180.72
|72.5537
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-11
|IE00BQQP9F84
|39600000.000
|3406658259.60
|86.0267
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-11
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|984852570.74
|49.9292
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-11
|IE00BYWQWR46
|12500000.000
|919648494.35
|73.5719
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-11
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1092279840.48
|88.0871
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-11
|IE00BDS67326
|2314000.000
|155484811.98
|67.1931
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-11
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|386357621.86
|62.8224
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-11
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|147308586.18
|35.9289
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-11
|IE00BMC38736
|56650000.000
|3387912901.26
|59.8043
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-11
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|97879131.68
|8.0892
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-11
|IE00BMDKNW35
|42500000.000
|615060017.45
|14.4720
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-11
|IE0000H445G8
|470000.000
|8335970.60
|17.7361
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-11
|IE0002PG6CA6
|38300000.000
|504143193.89
|13.1630
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-11
|IE0005B8WVT6
|480000.000
|10593417.52
|22.0696
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-11
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|533339100.58
|58.6732
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-11
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14396322.94
|22.1482
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-11
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11890073.71
|25.0317
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-11
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8427634.17
|21.0691
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-11
|IE000M7V94E1
|27520000.000
|1583100704.36
|57.5255
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-11
|IE000NXF88S1
|1270000.000
|29740406.68
|23.4176
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-11
|IE000YYE6WK5
|124300000.000
|7676932834.17
|61.7613
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-11
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62594857.24
|24.3181
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-11
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43864441.97
|24.3691
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-11
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12847230.89
|23.3586
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-11
|IE0007Y8Y157
|16300000.000
|422945108.48
|25.9476
