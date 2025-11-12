Anzeige
PR Newswire
12.11.2025 08:06 Uhr
16 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 12

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-11 IE00BF541080 307000.000 40825348.99 132.9816
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-11 IE00BF540Z61 851000.000 61743180.72 72.5537
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-11 IE00BQQP9F84 39600000.000 3406658259.60 86.0267
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-11 IE00BDFBTQ78 19725000.000 984852570.74 49.9292
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-11 IE00BYWQWR46 12500000.000 919648494.35 73.5719
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-11 IE00BQQP9G91 12400000.000 1092279840.48 88.0871
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-11 IE00BDS67326 2314000.000 155484811.98 67.1931
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-11 IE00BQQP9H09 6150000.000 386357621.86 62.8224
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-11 IE00BL0BMZ89 4100000.000 147308586.18 35.9289
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-11 IE00BMC38736 56650000.000 3387912901.26 59.8043
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-11 IE00BMDH1538 12100000.000 97879131.68 8.0892
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-11 IE00BMDKNW35 42500000.000 615060017.45 14.4720
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-11 IE0000H445G8 470000.000 8335970.60 17.7361
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-11 IE0002PG6CA6 38300000.000 504143193.89 13.1630
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-11 IE0005B8WVT6 480000.000 10593417.52 22.0696
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-11 IE000YU9K6K2 9090000.000 533339100.58 58.6732
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-11 IE000B9PQW54 650000.000 14396322.94 22.1482
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-11 IE0001J5A2T9 475000.000 11890073.71 25.0317
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-11 IE0005TF96I9 400000.000 8427634.17 21.0691
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-11 IE000M7V94E1 27520000.000 1583100704.36 57.5255
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-11 IE000NXF88S1 1270000.000 29740406.68 23.4176
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-11 IE000YYE6WK5 124300000.000 7676932834.17 61.7613
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-11 IE000J6CHW80 2574000.000 62594857.24 24.3181
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-11 IE0007I99HX7 1800000.000 43864441.97 24.3691
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-11 IE000SBU19F7 550000.000 12847230.89 23.3586
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-11 IE0007Y8Y157 16300000.000 422945108.48 25.9476

