Im Zollkrieg zwischen den USA und China hat die chinesische Regierung der US-Administration gezeigt, wer am längeren Rohstoffhebel sitzt. Durch den vorläufig auf zwölf Monate befristeten Zollfrieden mit Wiedereinsetzung der beidseitigen wirtschaftlichen Beziehungen auf den Stand von April 2025 verschaffen sich die USA etwas Zeit, kritische Rohstoffe weiterhin aus China zu beziehen. Gleichzeitig unternimmt die USA große Anstrengungen, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren und haben in den letzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor